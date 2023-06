ന്യൂജഴ്‌സി∙ ന്യൂജഴ്‌സിയിൽ 24-ാമത് രാജ്യാന്തര 56 ചീട്ടുകളി മത്സരത്തിന് സെപ്റ്റംബർ 29 ന് തുടക്കമാകും. ഹോട്ടൽ ലിയോ ഇൻ (ഹോട്ടൽ ലിയോ ഇൻ,111 W മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ്, ക്ലിന്റൺ, NJ - 08809) ൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സെപ്റ്റംബർ 29 ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് മുൻപായി റജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം. ഒക്ടോബർ ഒന്ന് വരെയാണ് ചീട്ടുകളി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മത്സരശേഷം വിജയികൾക്ക് ട്രോഫിയും, ക്യാഷ് അവാർഡുകളും സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനോടകം നാല്പതിലേറെ ടീമുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഒന്നാം സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ (ഈ തുക സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോം തോമസ്, സൈമൺ ജോർജ്, ഷാജി തോമസ്), രണ്ടാം സമ്മാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ (സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിലീപ് വർഗീസ് ), മൂന്നാം സമ്മാനം 1200 ഡോളർ (സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാജൻ കോരത്), നാലാം സമ്മാനം 1000 ഡോളർ (സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോസഫ് മുല്ലപ്പള്ളിൽ), കൂടാതെ, മോസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് അവാർഡും, വാല്യൂവബിൾ പ്ലെയറിനുള്ള അവാർഡും ഉണ്ടായിരിക്കും.

24 വർഷം മുമ്പ് ഡിട്രോയിറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവാസികൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ആരംഭിച്ച 56 ചീട്ടുകളി ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചീട്ടുകളി പ്രേമികളുടെ സാംസ്‌കാരിക സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയായി വളർന്നുവെന്ന് സംഘാടകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആദ്യ വർഷം പതിനാറ് ടീമുകളുമായി തുടങ്ങിയ ടൂർണമെൻറ് ഇപ്പോൾ 70-ലധികം ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടൂർണമെൻറ് ആയി വളർന്നു.

റജിസ്‌ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടുക:

ദേശീയ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർ:

മാത്യു ചെരുവിൽ - ചെയർപേഴ്സൺ, ഡിട്രോയിറ്റ് (586) 206-6164,

സാം ജെ മാത്യു, കാനഡ (416) 893-5862

രാജൻ മാത്യു, ഡാലസ് (469) 855-2733

കുര്യൻ നെല്ലാമറ്റം, ഷിക്കാഗോ, (630) 664-9405,

നിതിൻ ഈപ്പൻ, കനക്‌ടികട്ട് (203) 298-8096

ന്യൂജഴ്‌സി 2023 ടൂർണമെൻറ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർ:

ജോൺ ഇലഞ്ഞിക്കൽ - ചെയർമാൻ - (917) 902-5810

ജോൺസൺ ഫിലിപ്പ് - ഇവന്റ് മാനേജർ - (732) 822-8722

ബോബി വർഗീസ് - കോ-ചെയർമാൻ - (201) 927-2254

ബിജു ചക്കുപുരക്കൽ - കോ-ചെയർമാൻ - (732) 762-362

ദേശീയ ഐടി കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർ:

ബിനോയ് ശങ്കരത്ത്, വാഷിങ്‌ടൻ (703) 981-1268

ആൽവിൻ ഷിക്കോർ,ഷിക്കാഗോ (630) 274-5423

റജിസ്ട്രേഷനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക

https://www.56international.com/

