ലോട്ടെ ന്യൂയോർക്ക് പാലസ് ഹോട്ടലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം

ന്യൂയോർക്ക്∙ യുഎസ് സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ലോട്ടെ ന്യൂയോർക്ക് പാലസ് ഹോട്ടലിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചിത്രമുള്ള 'മോദി ജാക്കറ്റുകൾ' ധരിച്ച് എത്തിയവരിൽ ചിലർക്ക് അദ്ദേഹം ഓട്ടോഗ്രാഫ് നൽകി. ന്യൂയോർക്കിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം 'മോദി-മോദി', 'ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്' എന്നീ വിളികളോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ സംസ്ഥാന സന്ദർശനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര യോഗാദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. രണ്ടാം ദിവസം, പ്രധാനമന്ത്രി യുഎസ് കോൺഗ്രസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഇതോടെ രണ്ടാം തവണ കോൺഗ്രസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നേതാവായി മോദി മാറും.

യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസുകാരായ അമി ബേര, രാജാ കൃഷ്ണമൂർത്തി, പ്രമീള ജയപാൽ, റോ ഖന്ന, താനേദാർ എന്നിവരെയും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ സത്യ നാദെല്ല, ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ, ഫെഡെക്‌സ് മേധാവി രാജ് സുബ്രഹ്മണ്യം എന്നിവരും വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ സമൂഹവുമായും വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായും മോദി സംവദിക്കും.

പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും പ്രഥമ വനിത ഡോ.ജിൽ ബൈഡനും മോദി ഔദ്യോഗികമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നാളെ സ്വീകരിക്കും. ഈ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നിരവധി പേർ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



