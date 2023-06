ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ആഘോമാക്കുന്നതിനാണ് യുഎസ് ശ്രമം. 'അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ്' നല്‍കിയാണ് മോദിയെ വരവേറ്റത്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇതു രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇത്തരം സ്വീകരണം നല്‍കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോള്‍ അതും ചരിത്രമാകും.

Read also: ‘തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ നീതിന്യായ വകുപ്പിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും’...



യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ രണ്ടാം തവണ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മോദി മാറും. നേരത്തെ 2016ല്‍ യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ മോദി 2016ല്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിന്‍സ്റ്റണ്‍ ചര്‍ച്ചിലും നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേലയ്ക്കും ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ലോക നേതാവായി മോദി മാറും.

യുഎസിലെത്തിയ മോദി സംസ്ഥാന സന്ദര്‍ശനം നടത്തും. നാളെ പ്രതിനിധി സഭയുടെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. നാളെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും പ്രഥമ വനിതയും ഒരുക്കുന്ന വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിലും മോദി പങ്കെടുക്കും. മുൻ രാഷ്ട്രപതി ഡോ.എസ്. രാധാകൃഷ്ണനും മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങിനും ശേഷം യുഎസില്‍ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് ആദരവ് ലഭിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യന്‍ നേതാവായി മോദി മാറും.

മോദിയുടെ വരവിനു മുന്‍പായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഒപ്പിടേണ്ട കരാറുകളില്‍ അന്തിമ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. യുഎസില്‍ നിന്ന് ഡ്രോണ്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ കരാറില്‍ ഇന്ത്യ ഒപ്പു വയ്ക്കുമെന്നാണ് വിവരം. 2021 ല്‍ ഡ്രോണ്‍ ഇന്ത്യക്ക് നല്‍കാന്‍ യുഎസ് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മേക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഈ മേഖലയില്‍ സ്വയം പര്യാപ്ത ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ താല്‍പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇപ്പോള്‍ കരാര്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ നിരവധി വിട്ടുവീഴ്ചകളുമായി യുഎസ് തന്നെ മുന്‍കൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡ് നിയമങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചതു പോലുള്ള നടപടികളിലൂടെ യുഎസ് മോദി സന്ദര്‍ശത്തിന് മുന്‍പായി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. നിര്‍മിത ബുദ്ധിയുടെ മേഖലയിലും ശൂന്യാകാശ പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനും തീരുമാനമാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന സൂചന.

English Summary: Winston Churchill, Nelson Mandela... Now Narendra Modi too! Here's how the Prime Minister's visit to the US will be special