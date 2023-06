ഡാലസ് ∙ ചർച്ച ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാഞ്ച് സഭയായ ഗാർലന്റ്, ഹിൽവ്യൂ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ സഭാ ശൂശ്രൂഷകനായി പാസ്റ്റർ കെ.എം. ജോൺസൺ ചുമതലയേറ്റു. ചെന്നൈയിൽ ദീർഘകാലം സഭാ ശുശ്രൂഷകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന കെ.എം. ജോൺസൺ ഡാലസിലും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഭാര്യ: ഷേർലി ജോൺസൺ.

Read also: ലോട്ടെ ന്യൂയോർക്ക് പാലസ് ഹോട്ടലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം...





സഭയയുടെ സ്ഥാപക പാസ്റ്ററായി ജോൺസൺ തരകൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗാർലന്റിലുള്ള സഭാഹാളിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ 10.30 മുതൽ 12.30 വരെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയും, ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7 മുതൽ 8.30 വരെ പൊതു മീറ്റിംഗും, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10.30 മുതൽ 12.30 വരെ വിശദ്ധസഭായോഗവും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് : പാസ്റ്റർ കെ എം. ജോൺസൺ: 315 572 8987. സഭാ സെക്രട്ടറി : 469 274 2926

English Summary: Pastor KM Johnson appointed as church minister in Garland, Hill View Church of God