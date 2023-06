28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സൂപ്പർ മെജോരിറ്റി ഗവർണറുടെ വീറ്റോ ഭയക്കുന്നില്ല

ജെഫേഴ്സൺ സിറ്റി, മൊണ്ടാന ∙ 1982ന് ശേഷം ഇത്രയധികം സൂപ്പർ മെജോരിറ്റികൾ ഉള്ള നിയമസഭകൾ യുഎസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

സൂപ്പർ മെജോരിറ്റിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം മതിയാകും. മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷം വേണം. ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ – അലബാമ, അർക്കൻസ, ഇൻഡ്യാന, കെന്റക്കി, ടെന്നിസ്സി, വെസ്റ്റ് വെർജിനിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗവർണറുടെ വീറ്റോ മറികടക്കാൻ കേവല ഭൂരിപക്ഷം മതി. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് 70% മോ അതിലധികമോ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട്.

സെന്റ് ലൂയിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ് സ്റ്റീവൻ റോജേഴ്സ് നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് 19 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗ്രാന്റ് ഓൾഡ് (റിപ്പബ്ലിക്കൻ) പാർട്ടിക്കും ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കും സൂപ്പർ മെജോരിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ്.

ഈ വർഷം ആരംഭിച്ചത് 26 സൂപ്പർ മെജോരിറ്റികളുമായാണ്. മാർച്ചിൽ ലൂസിയാനയിൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രതിനിധി 50 വർഷമായി ഡെമോക്രാറ്റായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് തോംസൺ കൂറുമാറി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് സൂപ്പർ മെജോരിറ്റി നൽകി.

ഏപ്രിലിൽ നോർത്ത് കാരലിന സ്റ്റേറ്റ് പ്രതിനിധി ട്രിഷ്യ ഗോഥം ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേയ്ക്കു മാറി ജിഒപിക്ക് സൂപ്പർ മെജോരിറ്റി നൽകി. ആറാഴ്ചകൾക്കുശേഷം ഒരു പ്രമാദമായ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവർണർ റോയ് കൂപ്പറുടെ വീറ്റോ റദ്ദാക്കാൻ കൂട്ടു നില്ക്കുകയും ചെയ്തു. 12 ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം നടത്തുന്ന ഗർഭഛിദ്രത്തെ നിരോധിക്കുന്ന നിയമത്തെയായിരുന്നു ഗവർണർ വീറ്റോ ചെയ്തത്.



സൂപ്പർ മെജോരിറ്റികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കു പല കാരണങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു. മധ്യമാർഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചുരുങ്ങുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. കഴിഞ്ഞ കുറെ ദശകങ്ങളായി അമേരിക്കക്കാരിൽ തീവ്ര ധ്രുവീകരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാന നിയമ നിർമ്മാതാക്കളെയും പ്രസിഡന്റിനെയുമെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ കടുത്ത വിഭാഗീയത പ്രകടമാണ്. അതേസമയം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഇലക്‌ഷൻ ഡിസ്ട്രിക്ടുകൾ (നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ) പുനർനിർണയം ചെയ്യുന്നത് വിഭാഗീയതയും ധ്രൂവീകരണവും വർധിപ്പിച്ചു.

പാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സഭയിലെയും സെനറ്റിലെയും അംഗങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വർധിപ്പിച്ചപ്പോൾ മധ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറേണ്ടി വന്നു. അന്യോന്യം ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇതോടെ അവസാനിച്ചു.സൂപ്പർ മെജോരിറ്റി ഉള്ള പാർട്ടിക്ക് എതിരാളികളെ അനായാസം നിശ്ശബ്ദരാക്കാൻ കഴിയുമെന്നു യുഎസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമീപ കാല സംഭവങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷവും സൂപ്പർ മെജോരിറ്റിയും ജിഒപിക്ക് ടെന്നിസിയിൽ ഉണ്ട്. കറുത്ത വംശജരായ രണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് സാമാജികർ സഭയിൽ ബുൾ ഹോൺ കൊണ്ടുവന്നു പ്രതിഷേധിച്ചതിന് നിഷ്കാസിതരായി.

സൂപ്പർ മെജോരിറ്റികൾ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ചിലരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. മറ്റു ചിലരെ അസംതൃപ്തരാക്കും. വേറെ ചിലരെ വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പാതയിലേയ്ക്കു തള്ളിവിടും. നിങ്ങൾ കാലഫോർണിയയിലാണെങ്കിൽ ആരുടെ നയമാണ് നടപ്പാകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംശയമേ വേണ്ട. ഡെമോക്രാറ്റുകളുടേത് തന്നെ. ഈ നയം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. സംസ്ഥാനം വിടാം. കലിഫോർണിയയിലെ ക്ലെയർമോണ്ട് ഗ്രാജൂവേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കാർലോസ് അൽഗര പറയുന്നു.

English Summary: Super majorities in 28 US states not to fear governor's veto