മോദി ഫാനെന്ന് ഇലോൺ മസ്ക്; ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിക്കും, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്യ്രം അതിനുള്ളിൽ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ഓരോ രാജ്യത്തെയും നിയമം അനുസരിക്കാൻ ട്വിറ്ററിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ് ഫോമിന്റെ ഉടമയായ ഇലോൺ മസ്ക്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ട്വിറ്റർ മുൻപു നേരിട്ട നിയമപ്രശ്നങ്ങളും വിവാദങ്ങളും മസ്ക് സൂചിപ്പിച്ചത്.

ഓരോയിടത്തെയും നിയമങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ആ നാട്ടിലെ സർക്കാർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല.

Read Also: ഇന്ത്യ–യുഎസ് ബന്ധം ആഴത്തിലേക്ക്; ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൻ നേട്ടമാകും



കർഷക സമര കാലത്ത് ട്വിറ്ററിലെ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദമുണ്ടായെന്നു ട്വിറ്റർ സഹസ്ഥാപകൻ ജാക്ക് ഡോർസി ആരോപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു മസ്ക് നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്. താൻ മോദിയുടെ ആരാധകനാണെന്നും അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്നും മസ്ക് പറഞ്ഞു. മസ്കുമായി നല്ല കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നെന്നും ഊർജം മുതൽ ആത്മീയത വരെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തെന്നും മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Musk to brief Modi on Tesla’s India investment plans.