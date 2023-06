വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണം

വാഷിങ്ടൻ ഡി സി ∙ ബുധനാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിചേർന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഊഷ്മള സ്വീകരണം നൽകി. മോദിക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ബുധനാഴ്ച സ്വകാര്യ അത്താഴ വിരുന്നൊരുക്കിയിരുന്നു. ജോ ബൈഡന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് മോദിക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരുന്നത്.

പ്രസിഡന്റിന്റെയും പ്രഥമ വനിതയുടെയും ഔദ്യോഗിക സമ്മാനമായി പുരാതന അമേരിക്കൻ പുസ്തക ഗാലി മോദിക്ക് നൽകിയതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് അറിയിച്ചു.

ജോർജ്ജ് ഈസ്റ്റ്മാന്റെ ആദ്യത്തെ കൊഡാക് ക്യാമറയുടെ പേറ്റന്റ്, അമേരിക്കൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഹാർഡ് കവർ ബുക്ക് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു വിന്റേജ് അമേരിക്കൻ ക്യാമറയും ബൈഡൻ മോദിക്ക് സമ്മാനിച്ചു.

ഇരു നേതാക്കളും പ്രതിരോധം സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പങ്കാളിത്തം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബൈഡൻ ഭരണകൂടം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണ് മോദിയുടെ സന്ദർശനം

