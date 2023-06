അരുണാചലിലെ ചൈനീസ് കടന്നു കയറ്റം; പ്രമേയം സെനറ്റ് ചർച്ചയ്ക്ക്

വാഷിങ്ടൺ ∙ ഇന്ത്യയിൽ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റതിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്ക് സെനറ്റ് സമിതി നീക്കം.

അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിച്ചുള്ള പ്രമേയം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെയും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെയും പിന്തുണയോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വാഷിങ്ടൻ ഡിസി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ സെനറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.

സെനറ്റ് ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് കമ്മിറ്റി മുൻകയ്യെടുത്തുള്ള പ്രമേയം ഡെമോക്രാറ്റ് സെനറ്റംഗം ജെഫ് മാർക്‌ലി അവതരിപ്പിച്ചത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ്.

