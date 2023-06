ജോ ബൈഡനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് കമല ഹാരിസ്

ഡാലസ് ∙ ജോ ബൈഡനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ് ടെക്‌സസിലെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. നോർത്ത് ഡാലസിൽ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു കമലാ ഹാരിസ്. ഡാലസിലെ വ്യവസായി റാൻഡി ബോമാനും ഭാര്യയും അഭിഭാഷകയുമായ ജിൽ ലൂയിസും ചേർന്നാണ് ധനസമാഹരണം നടത്തിയത്.

ടെക്‌സസിലുള്ളവരുടെ വോട്ടവകാശത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും എൽജിബിടിക്യു സമൂഹത്തോട് വിവേചനം കാണിക്കുകയും പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഹാരിസ് സംസാരിച്ചു.

സ്ത്രീകൾക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്ന ഗർഭച്ഛിദ്ര അവകാശം അവസാനിപ്പിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിയെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളം പുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കമല പരാമർശിച്ചു.

ടെക്സസിലെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കമല ഹാരിസ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 2022ലെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡമോക്രാറ്റുകളെ പിന്തുണച്ചതിനു കമല ഹാരിസ് നന്ദി പറഞ്ഞു.

English Summary: Vice president appeals texans to help re-elect Joe Biden in 2024