ന്യൂജഴ്‌സി ∙ സോമര്‍സെറ്റ് സെന്‍റ് തോമസ് സിറോ മലബാര്‍ കാത്തലിക് ഫൊറോനാ ദേവാലയത്തിലെ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ തോമാശ്ശീഹായുടെയും ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ വിശുദ്ധ അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെയും തിരുനാള്‍ ജൂൺ 30 മുതല്‍ ജൂലൈ 10 വരെ സംയുക്തമായി കൊണ്ടാടുന്നതായി ഇടവക വികാരി ഫാ. ആന്റണി പുല്ലുകാട്ട് സേവ്യർ അറിയിച്ചു.

ഈ വർഷം തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചു വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

തിരുനാളിന്റെ കൊടികയറ്റം ജൂൺ 30 വെള്ളി വൈകിട്ട് 7.15 ന് യൂദാശ്ലീഹായുടെ നൊവേനയ്ക്കും തുടർന്നു നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിക്കും ശേഷം നടത്തും. ദിവ്യബലിക്ക് ഇടവക വികാരി മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിക്കും. തുടര്‍ന്ന് അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ നൊവേനയും ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും നടത്തപ്പെടും. ചടങ്ങുകൾക്ക് സെന്റ് തോമസ് വാർഡ് അംഗങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും.

ജൂലൈ 1 ശനി രാവിലെ 9 ന് നിത്യസഹായ മാതാവിനോടുള്ള നൊവേനയും തുടർന്ന് ഫാ. ഫിലിപ് വടക്കേക്കരയുടെ മുഖ്യ കാര്‍മികത്വത്തിൽ ദിവ്യബലിയും നടക്കും. തുടര്‍ന്ന് അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ നൊവേനയും നടത്തപ്പെടും. അന്ന് യുവജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ദിനമായി ആചരിക്കും. ചടങ്ങുകൾക്ക് സെന്റ് അൽഫോൻസാ വാർഡ് അംഗങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും.

ജൂലൈ 2 ഞായർ രാവിലെ 7:30 നും 11:30 നും മലയാളത്തിലും 9:30ന് ഇടവക വികാരിയുടെ മുഖ്യകാര്‍മികത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലിഷിലും ദിവ്യബലികൾ നടക്കും. തുടര്‍ന്ന് അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ നൊവേനയും നടത്തപ്പെടും. അന്ന് ഗ്രാന്റ് പാരെന്റ്സ് ഡേ ആയി ആചരിക്കും. എല്ലാ ഗ്രാന്റ് പാരന്റ്സിനും വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും നടത്തപ്പെടും.

ചടങ്ങുകൾക്ക് സെന്റ് പോൾ വാർഡ് അംഗങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും.

ജൂലൈ 3 തിങ്കളാഴ്ച ദുക്റാന തിരുനാൾ. വൈകിട്ട് 7:30ന് ഫാ. ബിജു നാറാണത്ത് സി.എം.ഐ യുടെ മുഖ്യ കാര്‍മികത്വത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ ദിവ്യബലിയോടെ ആരംഭിക്കും. തുടര്‍ന്ന് അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ നൊവേന. അന്ന് അമ്മമാരുടെ ദിനമായി ആചരിക്കും. എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകള്‍ നടത്തപ്പെടും. പ്രാർഥനകള്‍ക്ക് സെന്‍റ്. ആന്റണി വാര്‍ഡ് അംഗങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും.

ജൂലൈ 4 ചൊവ്വാ രാവിലെ 9ന് ഉണ്ണി ഈശോയുടെ നൊവേന. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിക്ക് പാറ്റേഴ്സൺ സെന്റ് ജോർജ്‌ സിറോ മലബാർ ദേവാലയ വികാരി റവ. ഫാ. തോമസ് മങ്ങാട്ട് മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിക്കും. തുടർന്ന് അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള നൊവേനയും നടക്കും. അന്ന് കുട്ടികളുടെ ദിനമായി ആചരിക്കും. അവര്‍ക്കായി പ്രത്യേക പ്രാര്‍ഥനകളും നടത്തപ്പെടും. പ്രാര്‍ഥനകള്‍ക്ക് സെന്‍റ്. ജോസഫ്‌ വാര്‍ഡ് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ നേതൃത്വം നൽകും.

ജൂലൈ 5 ബുധൻ വൈകിട്ട് 7.30ന് റവ. ഫാ. ജോർജ് ജോസഫിന്റെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിയോടെ തിരുനാള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമാകും. അന്ന് യുവാക്കൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ നടക്കും. അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ നൊവേന പതിവുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രാർഥകള്‍ക്ക് സെന്‍റ് മേരീസ് വാര്‍ഡ് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ നേതൃത്വം നല്‍കും.

ജൂലൈ 6 വ്യാഴം വൈകിട്ട് 7.30ന് കുർബാനയുടെ ആരാധനയും തുടർന്ന് ദിവ്യബലിയും അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ നൊവേനയും നടത്തപ്പെടും. ദിവ്യബലി ഡിവൈൻ മേഴ്‌സി ഹീലിങ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ റവ. ഫാ. സുനിൽ ഏനെക്കാട്ടിന്റെ മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ നടക്കും. അന്ന് രോഗശാന്തി പ്രാര്‍ഥന ദിനമായി ആചരിക്കും. എല്ലാ രോഗികള്‍ക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും നടത്തപ്പെടും. പ്രാർഥനക്ക് സെന്‍റ് ജൂഡ് വാര്‍ഡ് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ നേതൃത്വം നല്‍കും

ജൂലൈ 7 വെള്ളി വൈകിട്ട് 7.15 ന് യൂദാശ്ലീഹായുടെ നൊവേനയും തുടർന്ന് റവ. ഫാ ജോണി ചെങ്ങളം സി.എം.ഐ യുടെ മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിയോടെ ഇന്നത്തെ തിരുനാള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമാകും. തുടര്‍ന്ന് അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ നൊവേനയും നടത്തപ്പെടും. അന്ന് എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ നടത്തും. പ്രാർ​ഥനകൾക്ക് സെന്റ് ജോർജ് വാർഡ് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ നേതൃത്വം നൽകും.

ജൂലൈ 8 ശനി രാവിലെ 9.00ന് നിത്യസഹായ മാതാവിനോടുള്ള നൊവേന. ദിവ്യബലിക്ക് റവ.ഫാ. മീന ഓ.എഫ്.എം കപ്പൂച്ചിൻ മുഖ്യകാര്‍മികത്വം വഹിക്കും. തുടര്‍ന്ന് അല്‍ഫോന്‍സാമ്മയുടെ നൊവേനയും നടത്തപ്പെടും. അന്ന് എല്ലാ വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർഥനകൾ നടത്തും. പ്രാര്‍ഥനകൾക്ക് സെന്റ് തെരേസാ ഓഫ് കൽക്കട്ട വാർഡ് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ നേതൃത്വം നൽകും.

ജൂലൈ 9 ഞായർ പ്രധാന തിരുനാള്‍ ദിനത്തില്‍ ഉച്ചക്ക് മൂന്നിന് രൂപ പ്രതിഷ്ഠയോടെ തിരുനാള്‍ ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിക്കും. ദിവ്യബലി ചങ്ങനാശ്ശേരി ആർച്ചു ബിഷപ്പ് മാർ.ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടത്തിന്‍റെ മുഖ്യ കാര്‍മികത്വത്തില്‍ നടത്തപ്പെടും. ഇടവക വികാരി വെരി.റവ.ഫാ. ആന്റണി പുല്ലുകാട്ട് സേവ്യർ, റവ. ഫാ. ഫിലിപ്പ് വടക്കേക്കര, റവ. ഫാ. പീറ്റർ അക്കനത്ത് സി.എം.ഐ, റവ. ഫാ.ജോസഫ് അലക്സ് എന്നിവർ സഹകാർമ്മികരായിരിക്കും. ദേവാലയത്തിലെ മുഖ്യ തിരുകര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കുശേഷം രൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നഗരികാണിക്കല്‍ പ്രദക്ഷിണവും തിരുശേഷിപ്പ് വണക്കവും അടിമ സമര്‍പ്പണവും പ്രസുദേന്തി വാഴ്ചയും നടക്കും.

തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചു വൈകിട്ടു 7 മുതൽ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. മ്യൂസിക്കൽ ഷോ, ശിങ്കാരി മേളം, കഹൂത്, റാഫിൾ, യൂത്ത് ബാൻഡ്, ടെസ്‌ല മ്യൂസിക്കൽ ഷോയും തുടർന്ന് ഫയർ വർക്‌സും നടത്തപ്പെടും.

ജൂലൈ 10 ന് തിങ്കളാഴ്ചയിലെ തിരുകര്‍മങ്ങള്‍ വൈകിട്ട് 7:30ന് ദിവ്യബലിയും മരിച്ച ആത്മാക്കൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും തുടർന്ന് കൊടിയിറക്കവും നടക്കും.

സ്നേഹവിരുന്നോടെയാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും തിരുനാളിനു സമാപനം കുറിക്കുന്നത്.

ഈ വര്‍ഷത്തെ തിരുനാള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് മിനേഷ് ജോസഫ്, ഷീന, ജോഷ്, റയാൻ & ഡാനിയേൽ. ടോം, ലീന & ജോനാഥൻ പെരുമ്പായിൽ. ബാബു & വത്സമ്മ പെരുമ്പായിൽ. ജോസ് ജോസഫ് കണ്ടവനം & റോസലിൻ എന്നീ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ആണ്.

തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ഭക്തസംഘടനകളുടെ സ്റ്റാളുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്:

തിരുനാള്‍ കോഓര്‍ഡിനേറ്റർമാർ: സുനിൽ ജോസ് (732) 421-7578, ജെയിൻ ഓസ്റ്റിൻ (224) 678-4033, മഞ്ജു ജോസഫ് (732) 789-8347, ലിയ സുനിൽ (732) 856-4050, സുബിൻ മഞ്ചേരി (732) 589-0718, ജെറിൻ ജോയ് (732) 310-4808,അമൽ ജോസഫ് (973) 666-2675, ജോവിറ്റ ജോസ് (908) 342-3396..

സെബാസ്റ്റ്യന്‍ ആന്റണി (ട്രസ്റ്റി) 732-690-3934), ടോണി മാങ്ങന്‍ (ട്രസ്റ്റി) 347-721-8076, റോബിൻ ജോർജ് (ട്രസ്റ്റി), 848- 391-6535, ബോബി വർഗീസ് (ട്രസ്റ്റി) 201-927-2254.

English Summary: Joint feast of St Thomas and St Alphonsa in Somerset Syro Malabar Catholic Forane church