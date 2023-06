ഇന്ത്യയെ ആഘോഷിച്ച് യുഎസ് നയതന്ത്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ വൈറ്റ്‌ഹൗസിൽ രണ്ട് വിരുന്നുകൾ. ലബോറട്ടറിയിൽ നിർമിച്ച വജ്രവും മറ്റു സമ്മാനങ്ങളും കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള സ്വകാര്യ അത്താഴം ആദ്യ ദിവസം. ഔപചാരിക ടക്സീഡോ വേഷവിധാനത്തിലെ പുരുഷന്മാരും ഈവനിങ് ഗൗണും മുത്തുമാലകളും അണിഞ്ഞ വനിതകളും അതിഥികളായെത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഡിന്നർ പിറ്റേന്ന്. ഇവ കൂടാതെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ പ്രസംഗത്തിനുള്ള ക്ഷണം. യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ജോ ബൈഡനും പത്നിയും അമേരിക്കയും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനം തിമിർത്താഘോഷിക്കുകയാണ്.

വൈറ്റ് ‌ഹൗസും കോൺഗ്രസും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയ്ക്കായി അമേരിക്ക തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റാർക്കും കൈമാറാത്ത ജെറ്റ് എൻജിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഗുജറാത്തിൽ 270 കോടി ഡോളറിന്റെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഗവേഷണ നിർമാണ സങ്കേതം, മൈക്രോചിപ്പ് ഫാക്ടറി, ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതിക സഹകരണം എന്നിവയുമുണ്ട് സമ്മാനങ്ങളും വാഗ്‍ദാനങ്ങളുമായി. അക്ഷരാർഥത്തിൽ അമേരിക്ക ചുവന്ന പരവതാനി വിരിച്ചിരിക്കയാണ്.

ഇവയിൽ പലതും നേരത്തേ തന്നെയും വാഗ്‍ദാനം ചെയ്തശേഷം നൽകാതിരുന്നതാണെന്നത് മറുവശം. ഉദാഹരണത്തിന് ജെറ്റ് എൻജിൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ. 2016ലെ സന്ദർശനകാലത്തും അമേരിക്ക വാഗ്‍ദാനം ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോഴും ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടുന്ന ഘട്ടം വരെയേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കരാറായിട്ടില്ല. അമേരിക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ, കോപ്പയിലെടുത്ത പാനീയം ചുണ്ടിലെത്തുന്നതിനുമുമ്പ് ഇനിയും തുളുമ്പിപ്പോവാമെന്ന പൂർണ ബോധ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നത്.

എങ്കിലും ഇക്കുറി കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗൗരവപൂർവമാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം കാണുന്നത്. ശാക്തികസഖ്യത്തിൽ ജൂനിയർ പങ്കാളിയായിരിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയാറാവില്ലെന്ന ബോധ്യം ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട്. അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സായുധസഖ്യമായേ നാറ്റോയിൽ ഇന്ത്യയെ ചേർക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് സങ്കോചമുണ്ട്. സാധ്യമല്ല എന്ന മറുപടിയാവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. നാറ്റോയ്ക്കു പുറത്തുള്ള സുപ്രധാന പങ്കാളിയെന്ന് ഒന്നരദശകം മുമ്പ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പാക്കിസ്ഥാന്റെ അനുഭവം ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ മറന്നിട്ടില്ല.

ഭാവിലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ പങ്കാളിയാവണം എന്ന വ്യക്തമായ ബോധത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ നീങ്ങുന്നത്. മൈക്രോചിപ്പും സെമികണ്ടക്ടറും ഭാവിലോകത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ്. ആ രംഗങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തമാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമായി ഇന്നലെ വൈകിട്ടു വരെ ഉറപ്പിക്കാവുന്നത്. പ്രതിനിധിസംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന കാതലായ ചർച്ചകൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ പൂർണചിത്രം വ്യക്തമാവൂ.

