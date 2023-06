കൊലപാതക കേസിൽ ഡാലസിൽ നിന്നും രക്ഷപെട്ട പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

ഡാലസ് ∙ 2019-ൽ ഒൻപത് വയസുള്ള ബ്രാൻഡോണിയ ബെന്നറ്റിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒളിവിൽപ്പോയ പ്രതി ടൈറീസ് സിമ്മൺസ് (23) ഒക്‌ലഹോമയിൽ നിന്നും പിടിയിലായി.കേസിൽ ഈ മാസം അഞ്ചിന് ടൈറീസ് സിമ്മൺസ് വിചാരണയ്ക്കു ഹാജരാകേണ്ടതായിരുന്നു .വിചാരണയ്‌ക്ക് ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് നാടുവിട്ട പ്രതിയെ ഒക്‌ലഹോമയിലെ തുൾസയിൽ വെച്ചാണ് പിടികൂടിയത്.

ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പ്രതിചേർത്തിരുന്ന മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളാണ് ടൈറീസ് സിമ്മൺസ് . ഒക്‌ലഹോമയിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ ഡാലസിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകും. കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

English Summary: Accused who escaped from Dallas arrested in murder case