'ഇന്ത്യയോടൊപ്പം വളരുക'; ഏറെ നേട്ടങ്ങളുമായി മോദി മടങ്ങുന്നു

വാഷിംങ്ടൻ ∙ യുഎസിലെ നാലു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിൽ നിരവധി ചർച്ചകൾക്കും വില പേശലുകൾക്കും ശേഷം ഏറെ നേട്ടങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മടങ്ങുന്നു. അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരായ ഇന്ത്യക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വാഷിങ്ടൻ കെന്നഡി സെന്ററിൽ നടന്ന അത്താഴവിരുന്നിൽ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇന്ത്യയോടൊപ്പം വളരാൻ മോദി മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

മോദി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക നിലയിൽ ലോകത്തിലെ പത്താം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ന് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയങ്ങോട്ട് വികസനത്തിന്റെ യാത്ര വേഗതയിലായിരിക്കും. ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക നിലയിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താൻ അധിക ദൂരം വേണ്ടിവരില്ല. ഏറെ ദൂരത്തല്ലാതെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനുള്ള കഴിവുള്ളതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും സിസ്കോ കമ്പനി മുൻ ചെയർമാനുമായിരുന്ന ജോൺ ചേമ്പേഴ്സ് പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു.

മോദിയുടെ ഇത്തവണവത്തെ സന്ദർശനം ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകാശം മുട്ടെ നേട്ടം കൊയ്താണ് ഇത്തവണ മോദിയുടെ മടക്കം. ഇലോൺ മസ്കുമായുള്ള കൂടികാഴ്ചയെ തുടർന്ന് ടെസ്‍ല ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമാണം ഇന്ത്യയില്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കും. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അധികം താമസിയാതെ എത്തും.

മൈക്രോ ചിപ്പ് നിർമാണ കമ്പനി മൈക്രോൺ ടെക്നോളജി, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ഗുജറാത്തുമായി ചേർന്ന് 2.75 ബില്യൻ ഡോളർ മുടക്കി ഗുജറാത്തിൽ ടെസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് തുടങ്ങാനും ധാരണയായി.

അമേരിക്കൻ സെമികണ്ടക്ടർ കമ്പനിയായ അപ്ലൈഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അടുത്ത നാലു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 400 മില്യന്‍ ഇന്ത്യയിൽ മുതൽ മുടക്കും.‌ ഇന്ത്യ ഏറെക്കാലമായി നോക്കിയിരുന്ന സമുദ്ര സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സീ ഗാർഡിയൻ ഡ്രോൺസ് എംക്യൂ–9 ബി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും.

ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായി 2024 ൽ ബഹിരാകാശ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. നാസായും ഐഎസ്ആർഒയുമായി ചേർന്ന് 2014 ൽ ഭൂമിയെ ശാസ്ത്രപരമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിസാർ മിഷനിൽ ഒപ്പിടുകയും യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയായി ആർട്ടിമസ് ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിടാനും ഇന്ത്യ ഒരുക്കമാണെന്ന് അമേരിക്കയെ അറിയിച്ചു.

‌ആമസോൺ കമ്പനി അടുത്ത ഏഴു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 13 ബില്യൻ ഡോളർ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനും ധാരണയുണ്ട്. ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്ക് കമ്പനി യുദ്ധ വിമാന എൻജിൻ ജി. ഇ. 414 ഇന്ത്യയിൽ നിർമാണം ആരംഭിക്കാൻ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിലാണ്.

എച്ച്–1 ബി വീസയിൽ അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു പോകാതെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ വീസ പുതുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പൈലറ്റ് പദ്ധതി ഉടനടി ആരംഭിക്കും. ഭാവിയിൽ വിപുലീകരിക്കാനും സാധിച്ചേക്കും. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടിടത്തുകൂടി അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ബെംഗളൂരുവിലും അഹമ്മദാബാദിലുമായിരിക്കും പുതിയ കോൺസുലേറ്റുകൾ.

English Summary: Modi returns from us after four day state visit