ഡോ. തോമസ് എബ്രഹാം (തോമസുകുട്ടി ബ്രദര്‍) അടുത്ത മാസം ഒൻപതിന് ഞായറാഴ്ച ഹൂസ്റ്റണിൽ

ഹൂസ്റ്റൺ∙ പ്രശസ്ത സുവിശഷ പ്രസംഗകനും സ്വർഗീയ വിരുന്ന് സഭ സീനിയർ പാസ്റ്ററുമായ ഡോ. തോമസ് എബ്രഹാം (തോമസുകുട്ടി ബ്രദര്‍) ജൂലൈ ഒൻപതിന് ഹൂസ്റ്റണിൽ വചനപ്രഘോഷണം നടത്തും. വൈകുന്നേരം 4.30 മുതൽ ഏഴ് വരെ വരെ സ്റ്റാഫോഡിലുള്ള ഓൾ സെയിന്റ്സ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചിലാണ് (605 Dulles Ave, Stafford TX 77477) യോഗം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.



ഹൂസ്റ്റണിനു പുറമേ ഷിക്കാഗോ , ന്യൂയോർക് ,ഡാലസ്, കെന്റക്കി പട്ടണങ്ങൾ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കയിലെ അഞ്ചു പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്:

352 421 8999 / 713 543 1811

English Summary: Dr. Thomas Abraham (Thomasukutty Brother) at Houston on Sunday the ninth of next month