ടെക്‌സസ്∙ പുതിയ ജനസംഖ്യാ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ടെക്‌സസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനവിഭാഗം ഹിസ്പാനിക്കുകളാണ്. ഒരുകോടി 20 ലക്ഷമാണ് ഇവരുടെ ജനസംഖ്യ. . ഒരുകോടി 19 ലക്ഷവുമായി വെളുത്ത വർഗക്കാർ(നോൺ ഹിസ്പാനിക്സ്) തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്.

ജൂലൈ 2021 മുതൽ ജൂലൈ 2022 വരെ 2,62,000 വെളുത്ത വർ‍ഗക്കാർ ടെക്‌സസിൽ പുതിയതായി താമസം ആരംഭിച്ചു. അതേസമയം ഇക്കാലയളവിൽ 2,23,000 ഹിസ്പാനിക്കുകൾ മാത്രമാണ് ടെക്സസിൽ താമസം തുടങ്ങിയത്. വിന്റേജ് 2022 പോപ്പുലേഷൻ എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ജനസംഖ്യ കണക്കുകൾ പുറത്ത് വന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തുവന്ന ജനസംഖ്യ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ പ്രകാരം ലാറ്റിനോകൾ വെളുത്ത വർഗക്കാരെ മറികടന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുമെന്ന് പ്രവചനമുണ്ടായിരുന്നു

ഹാരിസ്, ബേയർ, ഡാലസ് കൗണ്ടികളിലാണ് ഹിസ്പാനിക്കുകൾ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്നത്. ഹാരിസ് കൗണ്ടിയിൽ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 45% (21 ലക്ഷം) പേർ ഹിസ്പാനിക്കുകളാണ്. ബേയർ കൗണ്ടിയിൽ 12 ലക്ഷം ലാറ്റിനോകൾ (ഹിസ്പാനിക്കുകൾ) ഉണ്ട്. 19,000 പേർ അധികമായി എത്തി. ഡാലസ് കൗണ്ടിയിലെ ഹാസ്പാനിക്കുകൾ 10,78,852 ആണ്. ഇത് മൊത്തം ജനസഖ്യയായ 26,00,840 ന്റെ 41% ആണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ടെക്‌സസിലെ ഹിസ്പാനിക്കുകൾ 1.9% വർധിച്ചതായി സെൻസ് ബ്യൂറോ ഡെമോഗ്രാഫർ ക്രിസ്റ്റി വൈൽഡർ പറഞ്ഞു.ഹിഡാൽഗോ, അൽപാസോ, ടറന്റ് കൗണ്ടികളിൽ 6,57,000നും 8,22,000 ഇടയിൽ ലാറ്റിനോകളുണ്ട്. ടെക്‌സസിലെ 77 കൗണ്ടികളിൽ ഇവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട്.

സെൻസസ് ബ്യൂറോ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദേശീയ ശരാശരി പ്രായത്തെക്കാൾ കുറവാണ് ടെക്‌സസിലെ ശരാശരി പ്രായം. യുഎസിലെ ജനങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രായം 38.9 വയസാണെങ്കിൽ ടെക്‌സസിൽ ഇത് 35.5 വയസാണ്. യുഎസിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശരാശരി പ്രായം ഉള്ളവർ യൂട്ടാ സംസ്ഥാനത്തിലാണ്. വാഷിങ്‌ടണിലെ ജനങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രായം 34.8 വയസാണ്.

നോർത്ത് ടെക്‌സസിലെയും ജനങ്ങളുടെ ശരാശരി പ്രായം താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഡാലസ് കൗണ്ടി 34 വയസ്, ടറന്റ് കൗണ്ടി 35.1 വയസ്. ഡാലസ് കൗണ്ടിയിൽ 25നും 29നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 2,20,000 ൽ അധികം പേരുണ്ട്.

