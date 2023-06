മനോഹർ തോമസിന്റെ ചെറുകഥാ സമാഹാരം ’കിളിമഞ്ചാരോയിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

ന്യൂയോർക്ക്∙ മനോഹർ തോമസ് രചിച്ച ‘ കിളിമഞ്ചാരോയിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ’ എന്ന കഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ പ്രകാശനം സാഹിത്യകാരൻ സക്കറിയ നിർവഹിച്ചു. ന്യൂയോർക്കിലെ കേരള സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോ. എം.വി പിള്ള പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. കൈരളി ടിവി ഡയറക്ടർ ജോസ് കാടാപുറം പുസ്തക പ്രകാശന പരിപാടിയുടെ എംസി.

Read also: ടെക്‌സാസിൽ റെക്കോർഡ് ചൂട്; പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി വിതരണം തടസപ്പെട്ടു...



കെ.കെ. ജോൺസൺ, രാജു വർഗീസ്, ഡോ. തോമസ് പാലക്കൽ, ബാബു പാറക്കൽ, ജോർജ് ജോസഫ്, പി.ടി. പൗലോസ്, ഉമാ സജി, അലക്സ് കാവുംപുറത്ത്, മനോഹറിന്റെ പത്നി ജെമിനി, പുത്രൻ നീൽ തുടങ്ങിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.

സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് വഴിയൊരുക്കി നടക്കുന്നയാൾ സ്വന്തമായി എന്ത് കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നില്ലെന്ന ഭാര്യയുടെ പരിഹാസത്തിൽ നിന്നാണ് പുസ്തകം എഴുതാൻ തോന്നിയതെന്ന് മനോഹർ ഹാസ്യരൂപേണ പറഞ്ഞു. മനോഹർ എഴുത്തു ശക്തമാക്കിയതോടെ താൻ വായന കുറച്ചുവെന്നു ഭാര്യ ജെമിനി പറഞ്ഞതും സദസിൽ ചിരി പടർത്തി.

മനോഹർ ഈ പുസ്തകം കോഴിക്കോട്ട് വച്ച പ്രകാശനം ചെയ്തപ്പോൾ താനും പങ്കെടുത്തത് സക്കറിയ അനുസ്മരിച്ചു. ഭാഗ്യത്തിന് മനോഹർ അമേരിക്കയിൽ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോഴും താനുണ്ടെന്ന് സക്കറിയ വ്യക്തമാക്കി.

‘മനോഹറുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് 30 കൊല്ലം എങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട് . മനോഹറിനെ പറ്റി ആദ്യം കേട്ടുകേൾവികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു . എന്റെ മൂന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ന്യൂയോർക്കിൽ സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള നല്ല യുവാവ് ഉണ്ട്. 93ലാണ് മനോഹറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് . മനോഹറിന്റെ സർഗ്ഗവേദിയിലേയ്ക്കാണ് ആദ്യം വരുന്നതെന്നാണ് ഓർമ . മനോഹർ നിരീശ്വരവാദനാണ് ഞാനും നിരീശ്വരനാണ്. അത് വേറൊരു കാര്യം.

ഈ പുസ്തകം വളരെ നേരത്തെ വരേണ്ട പുസ്തകമായിരുന്നു . മനോഹറിലെ ഭാഷാ സ്നേഹിയും സാഹിത്യസ്നേഹിയുമാണ് ഇന്ന് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ആയി മാറിയത് . ഒരു പക്ഷെ അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിലെ വളരെ തിരക്കേറിയ ബഹളം നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ ആർക്കും തന്നെ മലയാളത്തിന്റെ എഴുത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന് കരുതുന്നില്ല .

മനോഹറിലെ എഴുത്തുകാരന് അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള ഒരു സാവകാശമുണ്ടായി . മിലിയു (milieu) എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ചുറ്റുപാടും സാഹചര്യവും എഴുത്തിനുണ്ട്. ഭാഷയും സാഹിത്യവും ആയിരുന്നു മനോഹറിന്റെ ശക്തമായ താല്പര്യം . ’’ – സക്കറിയ പറഞ്ഞു.

‘‘കിളിമൻജാരോ ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പർവതമാണ്. അതിന്റെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ പ്രായമായ സ്ത്രീ ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ നിലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഭാരിച്ച കുറെ പലവ്യഞ്ജന സാധനങ്ങളുമായി വന്നപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ സഹായിക്കാൻ വന്നതാണ് കഥാകൃത്ത്’’- കിളിമഞ്ചാരോയിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്ന മനോഹർ തോമസിന്റെ ചെറുകഥാസമാഹാരം പ്രകാശനവേളയിൽ ഡോ എം.വി. പിള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടി .

English Summary: Manohar Thomas' short story collection 'When it rains on Kilimanjaro' released