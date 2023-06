ശിവഗിരി ആശ്രമം ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് പുതിയ ഭരണ സമിതി

വാഷിങ്ടൻ ∙ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ദർശനവും ആത്മീയയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രാജ്യാന്തര സംഘടനയായ ശിവഗിരി ആശ്രമം ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ(സന) പുതിയ ഭരണ സമിതിയുടെ വാഷിങ്ടണിൽ ചുമതലേയേറ്റുയ.

പ്രസിഡന്റായി ഡോ. ശിവദാസൻ മാധവൻ ചാന്നാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണ സമിതിയിൽ മിനി അനിരുദ്ധൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, സന്ദീപ് പണിക്കർ ട്രഷറർ.അനിൽ കുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് (ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ), മനോജ് കുട്ടപ്പൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് (ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്), സാജൻ നടരാജൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, ശ്രീനി പൊന്നച്ചൻ ജനറൽ കൺവീനർ എന്നിവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന 21 അംഗ ട്രസ്റ്റിബോർഡാണ് സനയുടെ ഭരണസമിതി.

English Sumnmary: New Administration for sivagiri ashram of North America