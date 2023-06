ടൊറന്റോ വിമാനം റദ്ദാക്കി; പാരിസിൽ കുടുങ്ങി യാത്രക്കാർ

ടൊറന്റോ ∙ എയർ ഫ്രാൻസിന്റെ പാരിസ് – ടൊറന്റോ വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കിയതു മൂലം ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ യാത്രക്കാർ പാരിസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങി.

വിമാനത്തിനു സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സർവീസ് റദ്ദാക്കിയത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവർക്കുള്ള കണക്‌ഷൻ ഫ്ലൈറ്റായിരുന്നു ഇത്. സംഭവത്തിൽ എയർ ഫ്രാൻസ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

Content Summary: Indian Passengers Stranded at Paris Airport after Air France Cancels Flight To Toronto