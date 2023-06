ന്യൂയോർക്കിൽ ഇനി ദീപാവലി പൊതു അവധി

ന്യൂയോർക്ക്∙ ദീപാവലി ദിനത്തില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റി. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ എറിക് ആഡംസാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ന്യൂയോർക്കിലെ ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ നിയമസഭാംഗം ജെനിഫർ രാജ്കുമാറിനും ഒപ്പം താനും നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മേയർ അറിയിച്ചു. ന്യൂയോർക്ക് ഗവർണർ സ്‌കൂളുകളിൽ ദീപാവലി ദിനത്തില്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കമെന്നും എറിക് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇത് ന്യൂയോർക്കിന്റെ വിജയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലുടനീളം ആറു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ വനിതയായ ജെനിഫർ രാജ്കുമാർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഈ വര്‍ഷം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന നവംബര്‍ 12 ഞായറാഴ്ചയാതിനാല്‍ അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ആദ്യമായി ദീപാവലി അവധി ലഭിക്കുക.

English Summary: Diwali is now a public holiday in New York