‘നിങ്ങള്‍ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ട്രംപിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും കിട്ടിയില്ലേ?’ പാളയത്തില്‍ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരുന്നു

ഹൂസ്റ്റൺ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയായി റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രൈമറി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പോരാട്ടം കടുക്കുകയാണ്. യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് തന്നെയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ മുൻതൂക്കം. കേസുകളുടെ പരമ്പര തന്നെ ഉയര്‍ന്നു വന്നിട്ടും ട്രംപ് മുന്നേറ്റം തുടരുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കുകള്‍.

യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കുള്ള പുതിയ ശ്രമത്തിന് 'നട്ടെല്ലില്ലാത്ത പിന്തുണ' നല്‍കുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി ഗുരുതരമായ പിഴവ് വരുത്തുകയാണെന്ന് കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് മുന്‍ യുഎസ് അപ്പീല്‍ കോടതി ജഡ്ജി ജോണ്‍ മൈക്കല്‍ ലുട്ടിഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രഹസ്യ രേഖകള്‍ തെറ്റായി കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയും ഭാഗികമായി ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് ലുട്ടിഗ് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസിലെഴുതി. ട്രംപിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നിയമവാഴ്ചയെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഇത് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഭാവിയെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നും ലുട്ടിഗ് വിമർശിക്കുന്നു.

‘‘കുറ്റാരോപിതനായ ഒരാളെ മുൻനിർത്തി പ്രചാരണം കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പിഴവാകും. രാജ്യത്തിന് ആപത്ത് വരുത്തുന്ന തീരുമാനമാണിത്.’’ – ലുട്ടിഗ് വ്യക്തമാക്കി.

ട്രംപിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സിന്റെ അനൗപചാരിക ഉപദേഷ്ടാവായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ലുട്ടിഗ്, 2021 ജനുവരി 6-ന് യുഎസ് ക്യാപിറ്റോളിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് മൊഴി നല്‍കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ട്രംപിനെതിരെ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും ശക്തമായി വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജനസമ്മതിയിൽ കുറവില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

English Summary: 'What are you doing with this, you got nobody but Trump?', questions arise from the camp