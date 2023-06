യുഎസിൽ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഡാലസിനു ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂൺ അവസാന ആഴ്ച യുഎസിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ടെക്സസിലെ മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഡാലസ് നഗരത്തിന്. ഫോർട്ട് വർത്തും ഓസ്റ്റിനും തൊട്ടുപിന്നിൽ. സാൻ അന്റോണിയോയും ഹ്യൂസ്റ്റണും പട്ടികയിൽ അഞ്ച്, ആറ് സ്ഥാനത്താണ്.

ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുമെന്നാണ് ഡാലസിലെ നാഷണൽ വെതർ സർവീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഡാലസ്, കോളിൻ, ഡെന്റൺ, ടാരന്റ് കൗണ്ടികളിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക് അമിതമായ ചൂട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

' ഈ ചൂട് തരംഗം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ടെക്സസിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലധികം 100 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിലധികം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇക്കാലത്തെ അസാധാരണമായ താപനിലയാണ്' - കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൻഡ്രൂ പെർഷിംഗ് പറയുന്നു.

തെക്കുകിഴക്കൻ ടെക്സസിൽ ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന തുടർച്ചയായ 16-ാം ദിവസമായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച. ഓസ്റ്റിനിൽ, ജൂൺ 15ന് ചൂട് സൂചിക 116 ഡിഗ്രിയിലെത്തി. ഇത് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റെക്കോർഡാണ്. ഡെൽ റിയോ, സാൻ ആഞ്ചലോ, ലാറെഡോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് ടെക്‌സസ് നഗരങ്ങൾ ഈ വർഷം ഇതിനകം തന്നെ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്തിട്ടുണ്ട്.

ടെക്‌സസിൽ മാത്രമല്ല, ന്യൂ മെക്‌സിക്കോ, ലൂസിയാന, അർക്കൻസാസ്, കൻസാസ്, മിസോറി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സമീപ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായി ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇതോടെ താപനില ഇനിയും ഉയരുമെന്നും ജൂലൈ 4 വരെ ഈ രീതിയിൽ തുടരുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

