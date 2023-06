‘ഞാന്‍ ഇര, ജയിക്കാനായുള്ള കളികള്‍ അവര്‍ കളിക്കട്ടെ’; അനുയായികളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് ട്രംപ്

ഹൂസ്റ്റൺ∙ തനിക്ക് നേരെ ഉയർന്ന് വരുന്ന ആരോപണങ്ങളെ ഇരവാദമായി അവതരിപ്പിച്ച് നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടം തനിക്കതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം സർക്കാരിന്റെ കളിപ്പാവയായ നീതിന്യായ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രതികാര നടപടിയാണെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിക്കുന്നു.

‘ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായാണ് കുറ്റാരോപിതനായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഇത് മനസിലാക്കും. ഇത് വലിയ വേട്ടയാണ്.ഞാന്‍ ഇരയാണ്. ജയിക്കാനായുള്ള കളികള്‍ അവര്‍ കളിക്കട്ടെ. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ തരംതാഴ്ത്താനും അപമാനിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കമാണിത്. വിജയിക്കാന്‍ ആവശ്യമായതെന്തും ചെയ്യാന്‍ അവര്‍ മടിക്കില്ല ’ – ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

വാഷിങ്‌ടനിലെ ഫെയ്ത്ത് ആന്‍ഡ് ഫ്രീഡം കോയലിഷന്‍ ഗാലയിലാണ് ട്രംപ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രസംഗത്തിലുടനീളം നിരപരാധിയാണെന്ന് ട്രംപ്ആവർത്തിച്ചു. താൻ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റാകുന്നത് തടയാനാണ് ഈ നീക്കം. രാജ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അഴിമതിക്കാരനായ പ്രസിഡന്റാണ് ജോ ബൈഡനെന്നും ട്രംപ് വിമർശിച്ചു. നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍റെ മകന്‍ ഹണ്ടറിനെതിരേയുള്ള കേസ് പ്രതിപാദിച്ചാണ് ട്രംപ് വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ജനപ്രീതി വർധിച്ച കാര്യവും ട്രംപ് സദസിനെ ഓർമിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും പ്രസിഡന്റാകുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്ന ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി ബൈഡനെതിരെ നിരന്തരം രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്.

English Summary: 'I am the victim, let them play games to win'; Trump excites his followers

