800 ഇന്ത്യക്കാരെ ഊബറിൽ കടത്തി സമ്പാദിച്ചത് അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളർ; യുഎസിൽ ഇന്ത്യക്കാരന് മൂന്ന് വർഷം തടവ്

ന്യൂയോർക്ക് ∙കാനഡയിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി അതിർത്തി കടത്തിയ 800 ഇന്ത്യക്കാരെ ഊബർ ടാക്സിയിൽ യുഎസിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തിച്ച സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയായ ഇന്ത്യക്കാരന് മൂന്ന് വർഷം തടവു വിധിച്ചു.

കലിഫോർണിയയിൽ താമസിക്കുന്ന രജീന്ദർ പാൽ സിങ് നാലു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേരെ കടത്തിയത്. കാനഡ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള യുഎസ് സംസ്ഥാനമായ വാഷിങ്ടനിലെത്തിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്കു വേണ്ടിയാണ് രജീന്ദറും സംഘവും ഊബർ ടാക്സികൾ ഏർപ്പാടു ചെയ്തത്.

മനുഷ്യക്കടത്തിലൂടെ അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളർ സമ്പാദിച്ചെന്ന് രജീന്ദർ സമ്മതിച്ചതായി ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് അറിയിച്ചു. മനുഷ്യക്കടത്തിനായി സംഘം 600 ട്രിപ്പുകൾ നടത്തി. 80,000 ഡോളർ വരെയാണു ചുമത്തിയത്.

English Summary: Indian-origin man gets over 3 years jail in US for smuggling Indians via Uber