ടൊറന്റോ ∙ കാനഡയിലെ വാട്ടർലു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്ലാസെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രഫസറെയും 2 വിദ്യാർഥികളെയും അക്രമി കുത്തിപ്പരുക്കേൽപ്പിച്ചു. ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നു വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.

ക്ലാസിലേക്കു കയറിവന്നയാൾ പ്രഫസറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചശേഷം കത്തിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കുത്തുകയായിരുന്നു.

