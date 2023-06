പാക്കിസ്ഥാനെ വിമർശിച്ച് യുഎസ്; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശന വിജയമെന്ന് സൂചന

ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ യുഎസ് സന്ദർശനം ഇപ്പോഴും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. പാക്കിസ്ഥാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയാക്കുകയെന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. യുഎസ് സന്ദർശനത്തിലൂടെ മോദി അത് നേടിയെടുത്തു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ പരോക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന നിലപാടും ഇത്തവണ യുഎസ് സ്വീകരിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തില്‍ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ഭീഷണി നേരിടാന്‍ പാക്കിസ്ഥാനുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നാണ് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ഇന്ത്യ-യുഎസ് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ചുള്ള പാക് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് വക്താവ് മാത്യു മില്ലറാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ലഷ്‌കര്‍-ഇ-തൊയ്ബ, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ എല്ലാ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെയും ശാശ്വതമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം യുഎസ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് പാക്കിസ്ഥാനുള്ള തിരിച്ചടിയായി.

‘‘മേഖലയിലുടനീളമുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന ഭീഷണിയെ നേരിടാന്‍ പാക്കിസ്ഥാനുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. അതേസമയം എല്ലാ ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളും ശാശ്വതമായി പിരിച്ചുവിടാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും വിസ്മരിക്കരുത്. ലഷ്‌കര്‍-ഇ-തൊയ്ബ, ജെയ്ഷ്-ഇ-മുഹമ്മദ് സംഘടനകള്‍ എന്നിവയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങള്‍ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. തീവ്രവാദ ഭീഷണികളെ നേരിടാന്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് തുടരും. ’’- സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാന്‍ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാത്തരം ഭീകരവാദങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാനും തങ്ങളുടെ പ്രദേശം തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെയും സംയുക്ത പത്രപ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ പരാമര്‍ശം.

മോദി-ബൈഡന്‍ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം യുഎസ് മിഷന്റെ ഡപ്യൂട്ടി ചീഫിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ മാസം 25 ന് യുഎസ്, ഈജിപ്ത് സന്ദര്‍ശനം അവസാനിപ്പിച്ചു നാട്ടില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം യുഎസ് സന്ദര്‍ശിച്ചത്.

English Summary: US criticizes Pakistan; Assessing the Prime Minister's visit as a success