ഹണ്ടർ ബൈഡനെതിരായ ആരോപണം; ബൈഡനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിക്കി ഹേലി

സൗത്ത് കാരലൈന ∙ ബൈഡന്റെ മകൻ ഹണ്ടർ ബൈഡനെതിരായ അന്വേഷണത്തിൽ അനുചിതമായ ഇടപെടലുണ്ടായെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനായി മത്സരിക്കുന്ന നിക്കി ഹേലി.

ഹണ്ടർ ബൈഡനെതിരെ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടലുണ്ടായെന്ന ആരോപണത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻമാർ നീതിന്യായ വകുപ്പിലെയും ഇന്റേർനൽ റവന്യൂ സർവീസിലെയും (ഐആർഎസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സൗത്ത് കാരലൈന ഗവർണറായിരുന്ന ഹേലി അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ബൈഡന്റെ മകന്റെ വിദേശ ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ട്രംപും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും നേരത്തെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. യുക്രെയ്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹണ്ടറുടെ ഇടപാടുകളും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Nikki Haley says president Biden should be impeached over Hunter Biden allegations