ഹൂസ്റ്റൺ∙ എച്ച്എംഎ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാസിനോ ഡേ കാർഡ്‌സ് 28 മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം. കാസിനോ ഡേ കാർഡുകൾ 28 അംഗങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ കാർഡ് ഗെയിമുകളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരം നൽകും. ഇതിന് പുറമെ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമായി മത്സരിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും.

പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ:

1. മൂന്ന് പേരുടെ ടീം: പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം രൂപീകരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തരായ കൂട്ടാളികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുക.

2. നോൺ-നെഗോഷ്യബിൾ നിയമങ്ങൾ: ന്യായവും സന്തുലിതവുമായ മത്സരം നിലനിർത്താൻ, എല്ലാ നിയമങ്ങളും നോൺ-നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിംഗ് ഫീൽഡ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

3. അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള മത്സരം: ഈ മത്സരം എച്ച്എംഎ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്.

4. സജീവ അംഗത്വ ആവശ്യകത: പങ്കാളിത്തത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, അംഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും എച്ചഎംഎയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണം.

5. പ്രൈസ് മണി അക്കൌണ്ടബിലിറ്റി: ന്യായമായ താൽപ്പര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, ഒരു വിജയി ടീം അംഗം സമ്മതിച്ച മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സജീവ അംഗത്വ നില നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, സമ്മാനത്തുക തിരികെ നൽകേണ്ടി വരും.

മത്സരത്തിനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സമർപ്പിത ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണാ ടീമിനെ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

English Summary: Sugarland, HMA Casino Day Cards 28 can be entered into the competition