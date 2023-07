ഒാക്‌ലഹോമ ∙ കഴിഞ്ഞ വർഷം മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അപകടത്തിൽ മരിച്ച വ്യോമസേനാ വിമുക്തഭടന്‍ ക്ലിഫ്‌ടൺ ഹോവാർഡിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് കുടുംബവും അഭിഭാഷകരും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിരുന്ന ക്ലിഫ്‌ടൺ ഹോവാർഡ് 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളും അഭിഭാഷകരും ഹോവാർഡിന് അർഹമായ നീതി ലഭിക്കാൻ ജില്ലാ അറ്റോണിയെ സമീപിക്കും .

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഇരുപതുകാരനായ മിഗുവൽ കബ്രാൾ ഓടിച്ച മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇടിച്ചാണ് ക്ലിഫ്‌ടൺ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണു പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഹോവാർഡിന്റെ കുടുംബം അസ്വസ്ഥരും നിരാശരുമാണ്. അർഹിക്കുന്ന നീതിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

