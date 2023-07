ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ റഷ്യയില്‍ ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്ക മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞതായി സൂചന. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാമർശം നടത്തിയത്. റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുട്ടിനെതിരെ നടന്ന കലാപത്തെക്കുറിച്ച് തന്റെ ഭരണകൂടത്തിന് നേരത്തെ അറിയാമെന്നാണ് ബൈഡൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

‘‘ഞങ്ങള്‍ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു.എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന് തനിക്ക് പറയാന്‍ കഴിയില്ല’’– റഷ്യന്‍ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസിന് എന്തറിയായമെന്ന എംഎസ്എന്‍ബിസിയുടെ നിക്കോള്‍ വാലസുമായുടെ ചോദ്യത്തിന് അഭിമുഖത്തിൽ ബൈഡൻ നൽകി മറുപടി. പുടിനെതിരെ തന്റെ മുന്‍ സഹായിയും കൂലിപ്പടയാളിയുമായ യെവ്‌ജെനി പ്രിഗോഷിന്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടത്തിയ കലാപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ബൈഡൻ ഇതു പറഞ്ഞത്.

‘‘ട്രംപ് ഇപ്പോഴും പ്രസിഡന്റായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന പുട്ടിന് നല്‍കുമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങള്‍ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നോ?’’ എന്നായിരുന്നു വാലസിന്റെ തുടര്‍ ചോദ്യം. ‘‘ഓ, ദൈവമേ, എനിക്കറിയില്ല, ഞാന്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല’’- ബൈഡൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.

പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയില്‍ യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുട്ടിനുമായി സൗഹൃദബന്ധം വളര്‍ത്തിയെടുത്തിരുന്നു. വാഗ്‌നര്‍ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവി ഉന്നത നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കലാപം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയില്‍ പുട്ടിന്‍ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടുന്നത്.

English Summary: It is indicated that the United States knew the move of the Wagner Group in advance