കരടിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരുക്ക്

കനക്ടികട്ട് ∙ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി 65 വയസ്സുള്ള ഒരു പുരുഷനും 64 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീക്കും കരടിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റതായി കനക്ടികട്ടിലെയും മെയ്‌നിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ആദ്യ സംഭവത്തിൽ, 64 കാരിയായ ലിൻ കെല്ലി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തന്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ അവരുടെ നായ കുരച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് ഓടി. പിന്നീട് ഒരു കരടിക്കൊപ്പം നായ കാട്ടിൽ നിന്ന് തിരികെ ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു. കരടി കെല്ലിയുടെ വലതു കൈയിൽ കടിക്കുകയും അവളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ കുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കരടി കാട്ടിലേക്ക് ഓടിയതായി മെയ്ൻ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻലാൻഡ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് അറിയിച്ചു. കെല്ലിയെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നായയ്ക്ക് പരുക്കില്ല.

ശനിയാഴ്ച, കനക്ടികട്ടിലെ ലിച്ച്ഫീൽഡിലെ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്ന 65 കാരനെയും കരടി ആക്രമിച്ചു. കരടിയെ കണ്ട് വീട്ടിലെ നായ ഓടിച്ചെന്നുവെങ്കിലും കരടി നായയെയും ആക്രമിച്ചു. കരടിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വീട്ടുടമസ്ഥന് പരുക്കേറ്റിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരുക്കു ഗുരുതരമല്ല. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം കരടി സമീപത്തെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടി മറഞ്ഞു.

സമീപകാല സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കരടികൾ നാട്ടിൽ സജീവമായതിനാൽ പക്ഷികൾക്കുള്ള തീറ്റകളും മറ്റു പുറത്തു സൂക്ഷിക്കരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉപദേശിച്ചു.

അവധിക്കാല വാരാന്ത്യത്തിൽ പുറത്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നവർ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ഗ്രില്ലുകളും മറ്റും അകത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. ഭക്ഷണമോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ പുറത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, മാലിന്യങ്ങൾ ഗാരേജിലോ അടച്ചുറപ്പുള്ള സ്ഥലത്തോ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

