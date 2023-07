ബാൾട്ടിമോറിൽ കൂട്ടവെടിവയ്പ്പ്: 2 പേർ മരിച്ചു, 28 പേർക്ക് പരുക്ക്

ബാൾട്ടിമോർ ∙ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ബാൾട്ടിമോറിലുണ്ടായ കൂട്ടവെടിവയ്പ്പിൽ 18 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും 20 വയസ്സുള്ള ഒരു പുരുഷനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. 28 പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പരുക്കേറ്റവരുടെ പ്രായം 13 നും 32 നും ഇടയിലാണെന്നു ബാൾട്ടിമോർ പൊലീസ് ആക്ടിങ് കമ്മിഷണർ റിച്ചാർഡ് വോർലി വ്യക്തമാക്കി. പരുക്കേറ്റവരിൽ 14 പേർ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണെന്നാണു സൂചന

വെടിവയ്പ്പിനെക്കുറിച്ച് അന്വേക്ഷണം നടക്കുകയാണ്. സുരക്ഷാ ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. വെടിവയ്പ്പിന്റെ കാരണം അധികാരികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒന്നിലധികം പേർ ചേർന്നാണ് വെടിവയ്പ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

തോക്കുകൾ തെറ്റായ കൈകളിലെത്തുന്നതിന്റെ മാരകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമപ്പെടുത്തലാണിതെന്ന് ബാൾട്ടിമോർ മേയർ ബ്രാൻഡൻ സ്കോട്ട് പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ഇതുവരെ യുഎസിൽ 338 കൂട്ട വെടിവയ്പ്പുകളാണ് നടന്നത്.

