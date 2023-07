കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇഴയടുപ്പം ഭാഷയിലൂടെയാണെന്ന് ഡോ. ശ്രീകാന്ത് കാരയാട്ട്

ഹൂസ്റ്റൺ∙ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇഴയടുപ്പം ഭാഷയിലൂടെയാണെന്ന് പ്രശസ്ത ട്രയിനറും , സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലറുമായ ഡോ. ശ്രീകാന്ത് കാരയാട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹൂസ്റ്റണിലെ സൊണസ്റ്റാ ഹോട്ടലിൽ ആരംഭിച്ച മന്ത്രയുടെ ഒന്നാം ഗ്ലോബൽ കൺവൻഷൻ രണ്ടാം ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ ‘കുടുംബം കുട്ടികൾ ജീവിതം പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധങ്ങളുടെ മാധുര്യം ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഭാഷ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥ തലമുള്ളതാണ്. എല്ലാവരേയും മനസിലാക്കുന്നതിനും അറിയുന്നതിനും ഭാഷയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ജീവിതത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരസ്പരം ചേർത്തു പിടിക്കുക. ഉപദേശങ്ങളേക്കാൾ ചേർത്തു നിർത്തലുകളാണ് നല്ലത്.അറിവാകുന്നു ശക്തി. അറിഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളു. അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിക്കാനാണ് ഓരോ ജീവനും പിറവിയെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജീവനേയും നമുക്ക് ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതിലളിത ജീവിത സന്ദേശങ്ങളുടെ സഹയാത്രികനെ മന്ത്രയുടെ വേദിയിൽ ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്ര പ്രസിഡന്റ് ഹരി ശിവരാമൻ, സെക്രട്ടറി അജിത്ത് നായർ, ട്രഷറർ രാജു പിളള എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Language is the cause of family ties: Dr. Srikanth Karayat