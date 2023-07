ഹൂസ്റ്റണിൽ കാണാതായാളെ എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ടെത്തി

ഹൂസ്റ്റൺ∙ എട്ടു വർഷം മുൻപ് കാണാതായ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഹൂസ്റ്റൺ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. റുഡോൾഫ് റൂഡി ഫാരിയസിന് 2015 മാർച്ച് ആറിനാണ് ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്നും കാണാതായത്. ഇയാളെ ഒരു ദേവാലയത്തിന് മുന്നിൽ ഉറങ്ങുന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഫോൺ സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് തിരിച്ചിൽ നടത്തിയതും ഇയാളെ കണ്ടെത്തിയതും.

ഇത്രയും കാലം റുഡോൾഫ് റൂഡി ഫാരിയസ് എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതു വരെ പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഇയാളുടെ പൂർവകാലത്തെക്കുറിച്ചോ ഫോൺ സന്ദേശം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചോ പൊലീസ് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

ഇപ്പോൾ റുഡോൾഫ് മാസിക ആഘാതത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി വരുന്നതായി അമ്മ ജാനി സന്താന പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ‘റുഡോൾഫ് മൂകനാണ്. ഇയാൾ ആശുപത്രിയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ച് വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക.’– പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

റൂഡിയുടെ തിരോധാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്താമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

