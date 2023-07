പോർമുഖം തുറന്ന് ട്രംപും ഡിസാന്റെസും; റിപ്പബ്ലിക്കൻ ടിക്കറ്റിനുള്ള മത്സരം കടുക്കുന്നു

ന്യൂ ഹാംഷെയർ ∙ ന്യൂ ഹാംഷെയറിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രചരണ യോഗങ്ങളിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫ്‌ളോറിഡ ഗവർണർ റോൺ ഡിസാന്റെസും മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും പരസ്പരം വിമർശിച്ചു. ഇതാദ്യമായാണ് രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ വ്യത്യസ്ത വേദികളിൽ പ്രചരണ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യ പ്രൈമറികൾ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ന്യൂ ഹാംഷെയർ. പ്രൈമറികളിലെ മുന്നേറ്റം ഇരുവർക്കും നിർണായകമായിരിക്കും

ഹോളിസിൽ ഒരു ടൗൺ ഹാൾ മീറ്റിംഗിൽ ഡിസാന്റെസ് ട്രംപ് നിർമിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചതും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയതുമായ യുഎസ് – മെക്സിക്കോ അതിർത്തി മതിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.വാഷിങ്‌ടണിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ ട്രംപിന് കഴിയാതെ പോയതും താൻ ചെയ്യുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി.

ഫ്‌ളോറിഡ ഗവർണർ റോൺ ഡിസാന്റെസ് (Photo: Twitter/ GovRonDeSantis)

പ്രൈമറിയിൽ ഡിസാന്റെസിനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളുമെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. സാമൂഹിക സുരക്ഷ മെഡികെയർ, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ഫെഡറൽ ചെലവു ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി വെട്ടികുറയ്ക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗവർണറെന്നും ട്രംപ് വിമർശിച്ചു.

യോഗത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ട്രംപ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവസരം നൽകിയില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അതേസമയം ഡിസാന്റെസ് മുൻ യോഗങ്ങളിലെ നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് സദസ്യരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി. ട്രംപ് വെറും വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ട്രംപ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഫ്‌ളോറിഡയിലെ തന്‍റെ വിജയത്തിന് കാരണം വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റിയതാണെന്നും ഗവർണർ അവകാശപ്പെട്ടു

