പ്രചാരണത്തിന് പണമില്ലേ? ട്രംപ് പഴയ ആവേശം കാണിക്കാത്തതിന് കാരണമെന്ത്?

ഹൂസ്റ്റണ്‍ ∙ യുഎസ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണള്‍ഡ് ട്രംപിന് ഇതെന്തുപറ്റി? വരാന്‍ പോകുന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍, ട്രംപ് പ്രചാരണത്തിന്റെ രീതി മാറ്റിയതിന് കാരണമെന്താകും? ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പതിവില്‍ നിന്നു വിപരീതമായി തണുപ്പന്‍ സമീപനമാണ് ട്രംപിന്റേതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു.

അയോവ പോലുള്ള ഏര്‍ലി വോട്ടിങ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വിപുലമായി പര്യടനം നടത്തുന്നതിനുപകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതികളിലാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതല്‍ സമയവും ചെലവഴിക്കുന്നത്. റിപ്പോര്‍ട്ടനുസരിച്ച്, ഈ വര്‍ഷം അദ്ദേഹം രണ്ടു വലിയ റാലി മാത്രമാണ് നടത്തിയത്. സൗത്ത് കാരലൈനയിലെ രണ്ടാം റാലി ഏറെ കാലം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

സംഗതി താഴ്ന്ന ഗിയറില്‍ ആണെങ്കിലും ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയസാധ്യതയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. വിവിധ പോളുകളില്‍ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രബലമായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥിയായി തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബറില്‍ തന്റെ പ്രചാരണം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം, ട്രംപ് 30-ല്‍ താഴെ വ്യക്തിപര പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അയോവയില്‍ നാല്, ന്യൂഹാംഷെയറില്‍ അഞ്ച്, സൗത്ത് കാരലൈനയില്‍ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ്. ഇതിനു വിപരീതമായി, ഫ്ളോറിഡ ഗവര്‍ണര്‍ റോണ്‍ ഡിസാന്റിസ്, മുന്‍ സൗത്ത് കാരലൈന ഗവര്‍ണര്‍ നിക്കി ഹേലി, സെനറ്റര്‍ ടിം സ്‌കോട്ട്, വിവേക് രാമസ്വാമി തുടങ്ങിയ മറ്റ് മത്സരാർഥികള്‍ സജീവമായി പ്രചാരണം നടത്തുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഡിസാന്റിസ് ഇതിനകം 55 ഇവന്റുകളും, ഹേലി 59, ടിം സ്‌കോട്ട് 36, രാമസ്വാമി 102 ഇവന്റുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം?

പരിമിതമായ റാലികള്‍ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമായി ട്രംപിന്റെ മുതിര്‍ന്ന പ്രചാരണ സഹായി ക്രിസ് ലാസിവിറ്റ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് റാലികള്‍ക്കായുള്ള കനത്ത ചെലവാണ്. ഓരോ ഇവന്റിനും ഏകദേശം അര മില്യൻ ഡോളര്‍ ചിലവാകും എന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സുചിപ്പിക്കുന്നത്. ട്രംപിന്റെ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും, യുവ എതിരാളികളുടെ കഴിവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞതിനു കാരണമായി വിലയിരുത്തുന്നു. ഡിസാന്റിസ്, പ്രത്യേകിച്ച്, തന്റെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ക്യാംപെയ്നുകളുടെ കുറവിന് കാരണമായി പറയുന്നത്.

ട്രംപിന്റെ സാധ്യതകള്‍

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ദേശീയതലത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ട്രംപിന്റെ വിജയ സാധ്യത ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. അടുത്ത മാസങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികള്‍ അവരുടെ പ്രചാരണ യാത്രകള്‍ വർധിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീഡ് വർധിക്കുകയായിരുന്നു. 2020ലെ പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ആഴ്ചകളില്‍ ചെയ്തതുപോലെ, മത്സരങ്ങളോട് അടുത്ത് തന്റെ റാലികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട്.

ട്രംപിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പരിചിതമാണെന്നതാണ്. മറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർഥികള്‍ക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ആനുകൂല്യവും ഇതുതന്നെയാണ്.

English Summary: Why is Trump not showing his old enthusiasm for the election campaign