ചിന്നമ്മ കുരുവിള ഫ്ലോറിഡയിൽ അന്തരിച്ചു

ഫോർട്ട്‌ ലോഡർഡൽ ∙ റാന്നി അങ്ങാടി പേരങ്ങാട്ട് പരേതനായ പി. എം. കുരുവിളയുടെ ഭാര്യ ചിന്നമ്മ കുരുവിള (95) സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിൽ അന്തരിച്ചു. മാത്യു കുരുവിള (രാജൻ ഫ്ലോറിഡാ), പരേതയായ ഏലിയാമ്മ എബ്രഹാം (മോനി), പരേതയായ ആനി ഉമ്മൻ, ജോളി ആട്ടപ്പള്ളിൽ (ഫ്ലോറിഡ) എന്നിവർ മക്കളും സാറാമ്മ കുരുവിള (തങ്കമ്മ), വി.എ. എബ്രഹാം, മോഹൻ ഉമ്മൻ, അലക്സ്‌ ആട്ടപ്പള്ളിൽ എന്നിവർ മരുമക്കളും ആണ്.

എബി, ജെയ്സൺ, സീന, സെറീനാ, ഷാലിൻ, ജോഷുവ, ജെറി, ഡയാന, ഡെസ്റ്റിൻ എന്നിവർ കൊച്ചുമക്കളാണ്. വിജി, വിൻസെന്റ്, ലിനി, ജീന, ജയിമി, റീബ എന്നിവർ പങ്കാളികളാണ്.

കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിലധികമായി അമേരിക്കയിൽ മക്കളോടൊപ്പമായിരുന്ന ചിന്നമ്മ സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക രംഗങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡ മാർത്തോമ്മാ ഇടവകയിലെ സേവികാ സംഘത്തിനും പ്രാർഥനാ യോഗങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Visitation and Wake service: Friday July 14, 6-9 PM at Forest Lawn Memorial Gardens, 2401 SW 54 Ave, Davie, Fl. 33317

Funeral: Saturday July 15 at 9:30 AM at Mar Thoma Church of South Florida,

4740 SW 82 Ave, Davie Fl. 33328 and 12:30 PM funeral at Forest Lawn Memorial Gardens.

വാർത്ത ∙ ജോർജി വർഗീസ്