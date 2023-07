ഫോർട്ട് വർത്ത്‌ (ടെക്സസ്) ∙ ജൂലൈ നാലിന് ഫോർട്ട് വർത്തിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ 3 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 8 പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 11 പേർക്കാണ് വെടിയേറ്റത്.

രാത്രി ഉച്ചത്തിലുള്ള വെടിയൊച്ച കേട്ടു. തുടർന്ന്, ആളുകൾ കാറുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ ഒളിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ നടപ്പാതയിൽ വീണു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഹോൺ സ്ട്രീറ്റിലെ 3400 ബ്ലോക്കിലെ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് വെടിയേറ്റ ഒന്നിലധികം പേരെ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഒരാൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചും മറ്റു രണ്ട് പേർ പിന്നീടും മരിച്ചതായി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 18 കാരനായ പോൾ വില്ലിസും ഉൾപ്പെടുന്നു. 22 കാരിയായ സിന്തിയ ക്വാഡലൂപ്പ് സാന്റോസ് ആണ് മരിച്ച മറ്റൊരാൾ. കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെയാളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

വിവേകശൂന്യമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ നിയമപാലകർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുന്നുവെന്നും, ഈ സംഭവത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുന്നുവെന്നും ഫോർട്ട് വർത്തിലെ യുഎസ് പ്രതിനിധി കേ ഗ്രെഞ്ചർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

English Summary: Mass shooting in Fort Worth leaves at least 3 dead and 8 others wounded