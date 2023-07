ന്യൂയോര്‍ക്ക്∙ മണിപ്പൂരിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനായി ന്യൂയോർക്കിൽ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനാദിനം ആചരിച്ചു. ന്യൂയോര്‍ക്ക് എല്‍മോണ്ടിലെ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കത്തീഡ്രല്‍ ഹാളില്‍ വിവിധ ക്രൈസ്തവവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഒത്തുകൂടി.

Read also: ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം മുൻപും; യുകെ മലയാളികൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊലപാതകവും ആത്മഹത്യയും

ഇന്ത്യയില്‍ ഏഴര മാസം തടവില്‍ കഴിയേണ്ടിവന്ന ബ്രയ്ന്‍ നേരന്‍, മണിപ്പൂര്‍ സ്വദേശിയായ റവ. മാര്‍ക്ക് മാംഗ് എന്നിവരുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ വരച്ചുകാട്ടി. വിവിധ ക്വയറുകളുടെ ഗാനാലാപനം ചടങ്ങ് ഭക്തിസാന്ദ്രമാക്കി.

‘‘ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതാനുള്ള പുതിയ പ്രവണതകൾ രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമൂഹികപരമായുമുള്ള കാരണങ്ങളാലാകാം . എന്നാല്‍ വസ്തുതകൾ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. നാം നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരായിരിക്കണം.ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും ഇസ്രയേല്‍ ജനതയേയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാബിലോണില്‍ അടിമത്തത്തിലായിരിക്കെ അവര്‍ നിലവിളിച്ചു. വിദേശ നാട്ടില്‍ ഞങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഗാനം പാടുമെന്നവര്‍ വിലപിച്ചു.

അമേരിക്കയില്‍ നാം സുരക്ഷിതരും സംതൃപ്തരുമാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ സഹോദരരുടെ വേദനകള്‍ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അവിടെ സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാന്‍ നമുക്ക് പ്രാര്‍ഥിക്കാം.

നാം വിവിധ സഭകളില്‍ ഉള്ളവരായിരിക്കാം. എന്നാല്‍ നാം ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കുകയാണ് പ്രധാനം. ഭിന്നതകള്‍ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യരാശി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളില്‍ നാം ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കണം. നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉയര്‍ത്താന്‍ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവരാജ്യത്തിനായി മരിക്കാനും നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം.

തോമശ്ലീഹായുടെ പിന്തുടര്‍ച്ചക്കാരെന്ന നിലയില്‍ നാം അഭിമാനമുള്ളവരാവണം. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടില്‍ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ സുവിശേഷ വെളിച്ചം എത്തി.

മൂന്നു തവണയാണ് ബൈബിളില്‍ തോമശ്ലീഹായെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തില്‍ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തില്‍ ബഥനിയിലേക്ക് പോയി ലാസറിന്റെ കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ യേശു തീരുമാനിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാന്‍ തക്കം പാര്‍ത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ ശിഷ്യര്‍ അത് ആവശ്യമോ എന്നു ചോദിക്കുന്നു. യേശു പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ നമുക്കും അവനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാം എന്നാണ് തോമസിന്റെ പ്രതികരണം.

പതിനാലാം അധ്യായത്തില്‍ യേശു തന്നെപ്പറ്റിയും താന്‍ വിടവാങ്ങുന്നതിനെപ്പറ്റിയും പറയുന്നു. അപ്പോള്‍ തോമസ് പറയുന്നു: 'അങ്ങ് പോകുന്ന വഴി ഞങ്ങള്‍ക്ക് അറിയില്ല. അത് ഞങ്ങള്‍ എങ്ങനെ അറിയും.' അതിന് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു: 'ഞാന്‍ തന്നെയാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും. എന്നെ അറിയുന്നവര്‍ പിതാവിനേയും അറിയുന്നു.'

മൂന്നാമത്തെ അവസരം ഉയര്‍പ്പിനുശേഷം യേശുവിനെ കാണുന്നതാണ്. യേശുവിനെ നേരിട്ടു കാണുകയും കയ്യിലെ മുറിവില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യാതെ വിശ്വസിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞ തോമസിനെ യേശു കാണുന്നു. കയ്യിൽ തൊട്ടു നോക്കുവാൻ പരയുന്നു. 'മൈ ലോര്‍ഡ് ആന്‍ഡ് മൈ ഗോഡ്' എന്ന തോമസിന്റെ പ്രതികരണം നാം എപ്പോഴും ഓര്‍ക്കുന്നു.’’– മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത മാര്‍ത്തോമാ സഭാ ഭദ്രാസനാധിപന്‍ ഐസക് മാര്‍ ഫിലക്‌സിനോസ് എപ്പിസ്‌കോപ്പ പറഞ്ഞു.

മണിപ്പൂരിനുശേഷം അടുത്ത ലക്ഷ്യം കേരളമാണെന്ന് ചിലര്‍ പറഞ്ഞതായി ഇവാഞ്ചലിക്കല്‍ ബിഷപ്പ് ഡോ. സി.വി മാത്യു പറഞ്ഞു റവ. ഡോ. ജോൺസി ഇട്ടി (എപ്പിസ്‌കോപ്പൽ ചർച്ച്) , റവ മാര്‍ക്ക് മാംഗ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Even if history is rewritten, tradition remains: Isaac Mar Filaxinos