സ്ത്രീയെ നിലത്തേക്ക് എറിയുന്ന ബോഡി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ട് ലൊസാഞ്ചലസ് പൊലീസ്

ലൊസാഞ്ചലസ് ∙ അമേരിക്കയിൽ സ്ത്രീയെ നിലത്തേക്ക് എറിയുന്ന പൊലീസുകാരന്‍റെ ദൃശ്യം വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ വിവാദദൃശ്യം പുറത്ത് വിട്ട് ലൊസാഞ്ചലസ് കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സംഭവത്തിലെ വസ്തുത പുറത്ത് കൊണ്ട് വരുന്നതിനും സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തതിനുമാണ് നീക്കമെന്ന് ലൊസാഞ്ചലസ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

‘‘ ലങ്കാസ്റ്ററിലെ വെസ്റ്റ് അവന്യൂ ബ്ലോക്കിലെ വിൻകോ ഫുഡ്‌സ് സ്റ്റോറിൽ മോഷണം നടന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത്. അവിടെ എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയം തോന്നിയ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും സമീപിച്ചു. കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർ എതിർത്തു. തുടർന്ന് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നു.’’ – ലൊസാഞ്ചലസ് കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിച്ചു.



അതേസമയം, പൊലീസ് കഴുത്തിൽ കാൽമുട്ട് വച്ചതിനെ തുടർന്ന് തനിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് യുവതി വിളിച്ചുപറഞ്ഞിരുന്നു. യുവതിക്ക് നേരെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പെപ്പർ സ്‌പ്രേ ഉപയോഗിച്ചു. സ്ത്രീക്ക് കാൻസറാണെന്ന് പുരുഷൻ വിളിച്ചു പറയുന്നതും നേരത്തെ പുറത്ത് വന്ന വിഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു.

