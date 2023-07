ഹൂസ്റ്റൺ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫ്‌ളോറിഡ ഗവര്‍ണറും റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാർട്ടി അംഗവുമായ റോണ്‍ ഡിസാന്റിസിന് വോട്ടുചെയ്യരുതെന്ന അഭ്യര്‍ഥനയുമായി മെക്‌സിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആന്ദ്രേസ് മാനുവല്‍ ലോപ്പസ് ഒബ്രഡോർ. യുഎസ് പൗരന്മാരോടായിരുന്നു മെക്‌സിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ആഹ്വാനം. ഫ്‌ളോറിഡ ഇമിഗ്രേഷന്‍ ബില്‍ നിയമമായതാണ് മെക്‌സിക്കന്‍ പ്രസിഡിന്‍റെ എതിർപ്പിന് കാരണം.

Read also: 'അബുദാബി, ദുബായ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ; കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം കണ്ടപ്പോ അങ്ങെത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചു': യുഎഇ വിശേഷങ്ങളുമായ് കുറുമ്പ

ഫ്‌ളോറിഡയിലെ നിയമം കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ വിവേചനം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് മെക്‌സിക്കന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വാദിക്കുന്നു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഇടപെടാത്ത മെക്‌സിക്കോയുടെ പാരമ്പര്യത്തില്‍ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആന്ദ്രേസ് മാനുവല്‍ ലോപ്പസ് ഒബ്രഡോറിന്റെ വ്യതിചലനമായി ഈ നീക്കത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ പെറു സർക്കാരിനെതിരെ സമാനമായ രീതിയിൽ മെക്‌സിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

‘‘കുടിയേറ്റക്കാരെ പുച്ഛിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു വോട്ടും വേണ്ട. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച്, മെക്‌സിക്കന്‍ ജനതയുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നും, കുടിയേറ്റ സമൂഹത്തിനെതിരായ വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന ശത്രുതാപരമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും’’– മെക്‌സിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആരോപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഡിസാന്റിസ് ഒപ്പുവെച്ച നിയമത്തിൽ 25-ലധികം ജീവനക്കാരുള്ള ബിസിനസുകള്‍ക്ക് ഇ–വൈരിഫെ E-Verify ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതകള്‍ വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം മെഡികെയ്ഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആശുപത്രികള്‍ ഇന്‍ടേക്ക് ഫോമുകളില്‍ പൗരത്വ ചോദ്യം ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് യുഎസില്‍ അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന കുടിയേറ്റക്കാരെ വൈദ്യസഹായം തേടുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണെന്ന് വിമര്‍ശകര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് കുടിയേറ്റക്കാരോട് സ്വീകരിച്ച അതേ നയമാണ് ഡിസാന്റിസും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത്.

English Summary: 'Vote for DeSantis'; Mexican President's Call to US Citizens