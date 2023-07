മിനസോഡ ∙ യുഎസ് പൗരത്വ പരീക്ഷയിൽ ഭേദഗതികൾക്ക് സാധ്യത. ഇനി മുതൽ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള പ്രാവീണ്യം കൂടുതല്‍ കർശനമായി പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യുഎസ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് 2021 ൽ പരീക്ഷ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. രൂക്ഷമായ വിമർശനം ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയ ഈ നടപടി ജോ ബൈഡൻ അധികാരമേറ്റതോടെ തിരുത്തി പഴയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി അറിയിച്ചെങ്കിലും പരീക്ഷയുടെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് വീണ്ടും കൂടുതൽ കർശന മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നീക്കം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത വർഷം മുതൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്മിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് പരീക്ഷയിലെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനാണ് പരിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓഫീസർ ചില കഥാഖ്യാന ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കും. വളരെ സാധാരണ ദിനചര്യകൾ, കാലാവസ്ഥ, ഭക്ഷണം എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങളാവാം. പരീക്ഷയ്ക്കു ഹാജരാകുന്ന വ്യക്തിയോട് ഈ ചിത്രങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടും.

നിലവിലെ പരീക്ഷയിൽ നാച്വറലൈസേഷൻ അഭിമുഖത്തിൽ അപേക്ഷകൻ അപേക്ഷയോടൊപ്പം നൽകിയ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി അവ വിശദീകരിക്കുക ഏറെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പത്ത് വർഷം മുൻപ് എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ ഹെവൻ മെഹ്‌രേറ്റ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മേയിൽ യുഎസ് പൗരത്വ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച ഇവർ ഇപ്പോൾ മിനിസോട്ടയിൽ താമസിക്കുന്നു. 32 കാരിയായ ഇവർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത് യുഎസിൽ വന്നതിനുശേഷമാണ്.

ഇസ്രേയലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് കുടിയേറി ഇപ്പോൾ യുഎസ് പൗരത്വം നേടിയ ഷായി ആവനിയും മാസച്യുസിറ്റ്‌സിലെ ജോൺസ് ലൈബ്രറി ഇംഗ്ലീഷ് എസ് എ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കോ ഓർഡിനേറ്റർ ലിൻ വെയൻ ട്രോബും പുതിയ പരിഷ്കരികാരത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. പരീക്ഷയിലെ മറ്റൊരു പുതുമ യുഎസ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് (സിവിൽ സെക്‌ഷൻ) ഇപ്പോഴുള്ള ഷോർട്ട് ഓറൽ ആൻസർ ഫോർമാറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്‌സിന് വഴിമാറുമെന്നതാണ്.

അതേസമയം, ഡയറക്ടർ ഓഫ് റെഗുലേറ്ററി അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് പോളിസി അറ്റ് ദ സെന്റർ ഫോർ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ സ്റ്റഡീസ്, എലിസബെത്ത് ജേക്കബ്സ് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചു. പുതിയ പരിഷ്കരിക്കാത്തിലൂടെ പരീക്ഷ പലർക്കും സുഗമമാക്കുമെന്നാണ് എലിസബെത്ത് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

നിലവിലെ യുഎസ് ഫെഡറൽ നിയമപ്രകാരം യുഎസ് പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇംഗീഷ് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തെയും ഗവൺമെന്‍റിനെയും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം.

