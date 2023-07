‘സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സ്ത്രീക്കാണ് അവകാശം’

വാഷിങ്‌ടൻ∙ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ സ്ത്രീക്കാണ് അവകാശമെന്ന് യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കമല ഹാരിസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

‘‘സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്ത്രീയുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത്.അവർക്ക് വേണ്ടി ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് സർക്കാരല്ല. ഡെമോക്രാറ്റുകൾ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായി ​ഞങ്ങൾ പോരാടുകയാണ്.തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അക്രമത്തെ ഭയക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.’’ – കമല ഹാരിസ് വ്യക്തമാക്കി.



2024 ൽ നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിര​ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോ ബൈഡന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് കമല ഹാരിസ്.

English Summary: 'A woman has the right to decide about her own body'