ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കൊലക്കേസ് പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

പെൻസിൽവേനിയ∙ ന്യൂയോർക്ക് സ്വദേശിനിയായ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനും ദമ്പതികളെ തട്ടികൊണ്ടുപോയതിനും ജയലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതി പെൻസിൽവേനിയയിലെ വാറൻ കൗണ്ടി ജയലിലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. 34 കാരനായ മൈക്കൽ ചാൾസ് ബർഹാമിനെയാണ് കാണാതായത്. നാല് ദിവസം മുൻപാണ് ഇയാൾ തടവ് ചാടിയത്. ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരിച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഓറഞ്ചും വെള്ളയും വരകളുള്ള ജംപ്‌സ്യൂട്ടും ഡെനിം ജാക്കറ്റും ക്രോക്സുമാണ് കാണാതാകുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ധരിച്ചിരുന്നത്. ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ കൂട്ടികെട്ടി മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് പ്രതി ജയിൽ ചാടിയതെന്ന് വാറൻ കൗണ്ടി വക്താവ് സെസിലി സ്റ്റെൽറ്റർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

മൈക്കൽ ചാൾസ് ബർഹാം അപകടകാരിയായ കുറ്റവാളിയാണ് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിച്ചാൽ 716-483-8477 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാളെ പിടികൂടാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് യുഎസ് മാർഷൽസ് സർവീസ് 7,500 ഡോളറും ക്രൈം സ്റ്റോപ്പേഴ്‌സ് 2,000 ഡോളറും പാരിതോഷികം വാഗ്ദാനം ചെയ്ചതിട്ടുണ്ട്.

