ഒാക്‌ലഹോമ സിറ്റി ∙ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒാക്‌ലഹോമയിൽ വീശിയടിച്ച ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പോസ്റ്റ് റോഡിനും മിഡ്‌വെസ്റ്റ് ബൊളിവാർഡിനും ഇടയിലുള്ള ബ്രിട്ടൻ റോഡിലുള്ള പാലം കനേഡിയൻ നദിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഭാഗികമായി ഒലിച്ചുപോയതായി ഒാക്‌ലഹോമ സിറ്റി ഓഫിസ് ഓഫ് എമർജൻസി മാനേജ്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു. റോഡ് ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതുവരെ അടച്ചിടുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ സിറ്റി എഞ്ചിനീയർമാർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. പാലം പൂർവസ്ഥിതിയിലാകാൻ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. പാലത്തിന്റെ നിർമാണം എത്രയും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷയാണ് മുൻഗണനയെന്ന് എഞ്ചിനീയർമാർ പറഞ്ഞു.

ഹൈവേയിലെത്താനുള്ള പ്രധാന മാർഗമാണ് ബ്രിട്ടൻ റോഡിലുള്ള പാലം. നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുടെ യാത്രയെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നും എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ മൈക്ക് ലവ് ജൂനിയർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Bridge in oklahoma city was partially washed away