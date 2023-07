യുഎസിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ‌ ക്ഷാമം

ഡാലസ് ∙ യുഎസിൽ എച്ച് 2 എ വീസകളിലുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമം നേരിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. പുല്ല് വെട്ടുക, വിത്തെറിയുക, ട്രാക്ടറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, ചെറിയ ഫാം ഉടമകൾക്ക് സഹായമായി പ്രവർത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ ജോലികൾക്കാണ് ആൾക്ഷാമം. ഇത്തരം ജോലികളിൽ യുഎസ് പൗരന്മാരായ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി കൂടുതലാണെന്ന് തൊഴിൽ ദാതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.



അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലകളിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളെയാണ് തൊഴിൽ ഉടമകൾക്ക് പ്രിയം. എച്ച്2 എ വീസകൾ തൊഴിൽ രംഗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് യോഗ്യരായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന തൊഴിൽ ദാതാക്കൾക്ക് വിദേശ തൊഴിലാളികളെ താല്ക്കാലികമായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള അനുമതിയാണ്. എച്ച്2 എ ഫാമിംഗ് ജോലികൾക്കും എച്ച്2 ബി നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ജോലികൾക്കും നൽകുന്ന വീസകളാണ്. ഈ വീസകൾക്ക് തൊഴിൽ ദാതാക്കൾ അപേക്ഷിച്ച് അനുമതി നേടുക വളരെ വിഷമകരമാണെന്ന് വ്യവസായികൾ പരാതിപ്പെടുന്നു.



അപേക്ഷാ നടപടികളുടെ ചെലവും സമയം ദൈർഘ്യവും ഇത്തരം വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ ദാതാക്കളെ പിന്തരിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം അമേരിക്കൻ പൗരത്വം ഉള്ളവരെ ഈ ജോലികൾക്ക് നിയോഗിച്ചാൽ വീസാ പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കാം.

കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ടെക്‌സസിൽ 51,000 തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ടായെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് പോലും ഈ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിന് ഇതു വരെ പൂർണ്ണമായും സാധിച്ചിട്ടില്ല. വീസ പദ്ധതിയുടെ കൃഷേതര വിഭാഗമായ എച്ച്2 ബി വിസകളുടെ യുഎസിലെ ഡിമാന്റുകളിൽ മുന്നിൽ നില്ക്കുന്നത് ടെക്‌സസാണ്. ഈ വീസകളാണ് തൊഴിൽ ദാതാക്കൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വസ്തുവകകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, ആതിഥേയത്വം എന്നീ മേഖലകളിലെ തസ്തികകളിലേയ്ക്കു തൊഴിൽ ദാതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതുവരെ ഈ മേഖലകളിൽ വീസ അനുവദിക്കാൻ സർക്കാർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതും അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷമാത്തിന് കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

English Summary: Shortage of guest workers in the US