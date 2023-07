ഷൂ തടാകത്തിൽ വീണു; എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ 2 കുട്ടികൾ മുങ്ങി മരിച്ചു

ഒാക്‌ലഹോമ ∙ നഷ്ടപ്പെട്ട ഷൂ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് ആൺ കുട്ടികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം.10ഉം 11ഉം വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടികളാണ് മുങ്ങിമരിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച ഒാക്‌ലഹോമ തടാകത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു നാലു പേരടങ്ങുന്ന സംഘം. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ ഷൂ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ. അതിനിടെ ശക്തമായ ജലപ്രവാഹത്തിൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികള്‍ ഒഴികി പോയി.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ കണ്ടെത്തി.

വാട്ടർ ഗേറ്റുകൾ തുറന്നതോടെ ജലപ്രവാഹം അതിശക്തമായതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: 2 boys drown after trying to retrieve lost shoe in Okla lake.