തടവുകാരന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ മരിയോൺ കൗണ്ടി ഡപ്യൂട്ടിക്കു ദാരുണാന്ത്യം

ഇന്‍ഡ്യാന ∙ തിങ്കളാഴ്ച ഇൻഡ്യാനപ്പലസിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ജസ്റ്റിസ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച തടവുകാരന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ മരിയോൺ കൗണ്ടി ഷെരീഫിന്റെ ഡപ്യൂട്ടിയായ ജോണ്‍ ഡുറം (61) കൊല്ലപ്പെട്ടു.



മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം ഒര്‍ലാന്‍ഡോ മിച്ചല്‍ (34) എന്ന തടവുകാരനെ തിരികെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇൻഡ്യാനപ്പലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ജസ്റ്റിസ് കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിൽ വച്ച് ജോണിനെ മിച്ചല്‍ ആക്രമിച്ചത്.

ആക്രമണത്തിനു ശേഷം ഇയാൾ ഒരു വാന്‍ മോഷ്ടിച്ച് അതിൽ രക്ഷപെടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വാഹനം അപകടത്തിലായി. തുടർന്ന് മിച്ചലിനെ അപകടസ്ഥലത്ത് വച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

38 വര്‍ഷമായി സര്‍വീസിലുള്ള ജോണ്‍ ഡുറത്തിന് ഭാര്യയും നാല് മക്കളും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളും ഉണ്ട്. ഡുറത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഷെരീഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മരിയോൺ കൗണ്ടി ഷെരീഫ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

2022ൽ തന്റെ മുൻ കാമുകി ക്രിസ്റ്റൽ വാൾട്ടനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒര്‍ലാന്‍ഡോ മിച്ചല്‍ വിചാരണ കാത്ത് 2022 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മരിയോൺ കൗണ്ടി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്.

English Summary: Marion County deputy killed in attack by inmate outside Criminal Justice Center