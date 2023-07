2023 ലെ ആദ്യത്തെ വെസ്റ്റ് നൈൽ കേസ് ഡാലസ് കൗണ്ടിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു

ഡാലസ് ∙ ഡാലസ് കൗണ്ടി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സർവീസസ്, ഈ വർഷത്തെ വെസ്റ്റ് നൈൽ വൈറസിന്റെ ആദ്യത്തെ കേസ് ജൂലൈ 10 ന് ഡാലസ് കൗണ്ടിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൗണ്ടിയിലെ താമസക്കാരന് വെസ്റ്റ് നൈൽ ന്യൂറോഇൻവേസീവ് ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാതായി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ സർവീസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

വൈറസ് ബാധിച്ച മിക്ക ആളുകൾക്കും ലക്ഷണം കാണാറില്ല, എന്നാൽ ഏകദേശം 20% പേർക്ക് തലവേദന, പനി, സന്ധി വേദന, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെപേർക്ക്, വൈറസ് നാഡീവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ വെസ്റ്റ് നൈൽ ന്യൂറോഇൻവേസിവ് രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പക്ഷാഘാതം, മരണം എന്നിവയ്ക്ക് ഇതു കാരണമാകുന്നു.

വെസ്റ്റ് നൈലിൽ നിന്നും കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന മറ്റ് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കൊതുകുകളെ തുരത്തണമെന്ന് ടെക്സസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം നീക്കം ചെയ്യുക, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ടയറുകൾ, അടഞ്ഞ മഴക്കുഴികൾ, ചെടിച്ചട്ടികൾ എന്നിവയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന വെള്ളം ഇല്ലാതാക്കിയാൽ കൊതുകുകൾക്ക് മുട്ടയിടാനുള്ള ഇടം നിഷേധിക്കും. രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകളോട് അവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡറുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അഭ്യർഥിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ടെക്‌സസിൽ വെസ്റ്റ് നൈൽ രോഗം ബാധിച്ച് ഏഴ് മരണങ്ങളും, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് 65 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

