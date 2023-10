കേരള സെന്റർ 2023ലെ അവാർഡു ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനത്തിലൂടെ സമൂഹ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഘലകളിൽ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചവരുമായ എട്ട് ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ കേരള സെന്റർ 2023 ലെ അവാർഡ് ജേതാക്കളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒക്ടോബർ 28 ശനിയാഴ്ച്ച 5:30 ന് കേരള സെന്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന മുപ്പത്തൊന്നാമത് വാർഷിക അവാർഡ്ദാന ചടങ്ങിൽ വച്ച് ഇവരെ ആദരിക്കുന്നതാണ്. അമേരിക്കയിലെയും കേരളത്തിലെയും സാമൂഹ്യ സാംസ്ക്കാരിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഈ അവാർഡ്ദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.



"പ്രഗൽഭരും സമൂഹനന്മക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായ അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ കേരള സെന്റർ 1992 മുതൽ ആദരിച്ചുവരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും അവാർഡ് നോമിനികളെ ക്ഷണിക്കുകയും അവരിൽനിന്ന് ഓരോ കറ്റഗറിയിലെ ഏറ്റവും യോഗ്യരായവരെ അവാർഡ് കമ്മിറ്റി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷം തെരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടവരും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെപോലെ പ്രതിഭാ സമ്പന്നർ തന്നെയാണ്” - കേരള സെന്റർ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാനും അവാർഡ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറുമായ ഡോ. തോമസ് എബ്രഹാം പ്രസ്താവിച്ചു.

"സ്വന്തം പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പ്രതിഭ തെളിയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്ത് സമൂഹ പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ മലയാളികളെ ആദരിക്കുന്നതിൽ കേരള സെന്ററിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, അവരുടെ മാതൃക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം ആണെന്നും" ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെയും അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ചെയർമാനായ ഡോ. മധു ഭാസ്കരൻ തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഈ വർഷം ആദരിക്കപ്പെടുന്നവർ: ബിസിനസ്

ഡോ. ശ്യാം കൊട്ടിലിൽ (ബാൾട്ടിമോർ, MD) - ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ്, സജീബ് കോയ (പിക്കറിംഗ്, ഒന്റാറിയോ, കാനഡ) - ബിസിനസ്, ഡോ. അന്ന ജോർജ് (ലോംഗ് ഐലൻഡ്, NY) - നഴ്സിങ്, ഡോ. ഷെൽബി കുട്ടി (ബാൾട്ടിമോർ, MD) - മെഡിസിൻ, അജയ് ഘോഷ് (ട്രംബുൾ, CT) – മീഡിയ ആൻഡ് ജേർണലിസം, ലതാ മേനോൻ (മിസ്സാഗ, ഒന്റാറിയോ, കാനഡ) - ലീഗൽ സർവീസസ്, ജയന്ത് കാമിച്ചേരിൽ (റീഡിങ്, PA ) - പ്രവാസി മലയാളം സാഹിത്യം, ഗോപാല പിള്ള (ഡാലസ്, TX ) - കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ്.

ഡോ. മധു ഭാസ്കരൻ ആയിരുന്നു അവാർഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ. ഡോ. തോമസ് എബ്രഹാം, ഡെയ്സി പി. സ്റ്റീഫൻ, വർക്കി എബ്രഹാം എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റു കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ.

കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തൊന്നു വർഷങ്ങളിൽ കേരള സെന്റർ ആദരിച്ച 170 ഓളം അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലും സേവനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അലക്സ് എസ്തപ്പാൻ തന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

അവാർഡ്ദാന ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് വൈവിധ്യമാർന്ന കലാ പരിപാടികളും വൈകുന്നേരം അത്താഴ വിരുന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പുരസ്‌കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരേയും കേരള സെന്ററിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് റിസേർവ് ചെയ്യുവാൻ കേരള സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക: ഫോൺ 5163582000, email: kc@keralacenterny.com.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: അലക്സ് കെ. എസ്തപ്പാൻ, പ്രസിഡന്റ്: 516 503 9387, തമ്പി തലപ്പിള്ളിൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ: 516 5519868, രാജു തോമസ് സെക്രട്ടറി 516 434 0669.

2023 - ലെ കേരള സെന്റർ ആദരിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ

∙ ഡോ. ശ്യാം കൊട്ടിലിൽ – ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ്

ലോകപ്രശസ്ത വൈറോളജിസ്റ്റും ഇമ്മ്യൂണോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. ശ്യാം കൊട്ടിലിൽ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, എച്ച്ഐവി മേഖലകളിൽ നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഏറ്റവും പ്രധാനവുമായ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ ബാൾട്ടിമോറിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വൈറോളജിയുടെ ഇടക്കാല ഡയറക്ടറാണ്. 350-ലധികം പ്രമുഖ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, മെഡിസിൻ, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ്, ഹെപ്പറ്റോളജി, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് മുതലായ പ്രീമിയർ സൊസൈറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും കൊണ്ട് ധന്യമായ ഒരു കാരിയർ ആണ് ഡോ. കൊട്ടിലിന്റേത്. ഈ വർഷത്തെ കീ നോട്ട് സ്പീക്കറും ഡോ. കൊട്ടിലിൽ ആണ്.

∙ സജീബ് കോയ –ബിസിനസ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായ ബുർജ് ഖലീഫയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന എൽഇഡി ഫസാദ് (façade) ലൈറ്റിംഗിന് പിന്നിൽ വടക്കേ അമേരിക്കൻ മലയാളിയായ സജീബ് കോയയാണ്. 2 ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡുകൾക്ക് ഉടമയായ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സജീബും സംഘവും അഭിമാനിക്കുന്നു. കാനഡയിലെ പിക്കറിംഗിൽ ആസ്ഥാനമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ 3S ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻക്., ലോകമെമ്പാടും നിരവധി ആകർഷകമായ ആർക്കിടെക്ചറൽ, മീഡിയ ഫസാദ് (façade) എൽഇഡി പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലൈറ്റുകൾ പ്രയോജനവസ്തുവായി കാണുന്നു, അതേസമയം സജീബ് നിരവധി നിറങ്ങളും ഷേഡുകളും ചലനങ്ങളും കാണുകയും പ്രകാശത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ സജീബ് കോയ 1987ൽ സിഇടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. 2001-ൽ കാനഡയിൽ സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം നിരവധി മൾട്ടി നാഷണലുകളുടെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം പിക്കറിംഗ് കാനഡയിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, സംഗീതം, അഭിനയം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സജീവമാണ്. അദ്ദേഹം നിലവിൽ നിരവധി കമ്മ്യൂണിറ്റി & ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

∙ ഡോ. അന്ന ജോർജ് – നഴ്സിങ്

ഇന്ത്യൻ നഴ്‌സസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂയോർക്കിന്റെ (INANY) പ്രസിഡന്റാണ് ഡോ. അന്ന ജോർജ്ജ്. അന്ന ഒരു നഴ്‌സും, നഴ്‌സ് പ്രാക്ടീഷണറും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമാണ്. മോളോയ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നഴ്‌സ് പ്രാക്ടീഷണർ ട്രാക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായും നോർത്ത്‌വെൽ ഹെൽത്തിൽ നഴ്‌സ് പ്രാക്ടീഷണറായും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

∙ ഡോ. ഷെൽബി കുട്ടി – മെഡിസിൻ

ഒരു ഫിസിഷ്യൻ സയന്റിസ്റ്റും അക്കാദമിക് നേതാവുമായ ഡോ. ഷെൽബി കുട്ടി, ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ ഹെലൻ ബി തൗസിഗ് പ്രൊഫസറും പിഡിയാട്രിക് ആൻഡ് കൺജെനിറ്റൽ കാർഡിയോളജി ഡയറക്ടറുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസിലെ അനലിറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ചെയർമാനുമാണ് അദ്ദേഹം. സ്ഥിരമായ എക്സ്ട്രാമ്യൂറൽ ഗ്രാന്റ് ഫണ്ടിംഗും 400-ലധികം പിയർ-റിവ്യൂഡ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമുള്ള മൾട്ടിമോഡാലിറ്റി കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഇമേജിംഗിലെ ലോകത്തെ പ്രമുഖ വിദഗ്ധരിൽ ഒരാളായ ഡോ. കുട്ടി, രോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളിലും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിലയിരുത്തലിലും വളരെ passionate ആണ്.

∙ അജയ് ഘോഷ് – മീഡിയ ആൻഡ് ജേർണലിസം

അജയ് ഘോഷ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ ന്യൂസ് നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ (www/theunn.com) ചീഫ് എഡിറ്ററും കോ-പബ്ലിഷറുമാണ്. അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ (AAPI), ITServe അലയൻസ് എന്നിവയുടെ മീഡിയ കോർഡിനേറ്ററായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇൻഡോ-അമേരിക്കൻ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് അജയ്.

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, അജയ് ദ വോയ്‌സ് ഡൽഹിയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിരുന്നു, കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ദേശീയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, 1999 ൽ ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടറായി തന്റെ പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം, ന്യൂയോർക്ക് ബ്യൂറോ ചീഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റിപ്പോർട്ടർ ആന്റ് വേൾഡ് ന്യൂസ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യ ട്രിബ്യൂൺ എന്ന വാരികയുടെ ന്യുയോർക്ക് ബ്യൂറോ ചീഫ് ആയും പ്രവർത്തിച്ചു. എൻആർഐ ടുഡേയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അജയ്, ദി ഇന്ത്യൻ എക്‌സ്പ്രസ്, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ എഡിഷൻസിന്റെ ബ്യൂറോ ചീഫുമായിരുന്നു

മിൽവാക്കി, WI, മാർക്വെറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ജേർണലിസത്തിൽ അജയ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ലതാ മേനോൻ - നിയമ സേവനം

പ്രഗത്ഭയായ ബാരിസ്റ്ററും സോളിസിറ്ററും സജീവ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തകയുമായ ലതാ മേനോൻ ഒന്റാറിയോയിലെയും, കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതിനു മുമ്പ് അഭിഭാഷകയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലെയും നിയമ സമൂഹത്തിൽ അംഗീകൃത നാമമായി മാറി. ഒരു അഭിഭാഷക എന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ലത തന്റെ സമയം സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുകയും സ്ത്രീ സമത്വത്തിന്റെയും അവകാശങ്ങളുടെയും സജീവ പിന്തുണക്കാരിയും ചാമ്പ്യനുമായി മാറുകയും ചെയ്തു. അവർ നിരവധി സാമൂഹിക, കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, സ്ഥാപക, ബോർഡ് അംഗം, സെക്രട്ടറി, നിയമോപദേശക, മറ്റ് പല സ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവ വഴി വളരെ സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രൊഫഷണലെന്ന നിലയിൽ, കുടുംബത്തിലെ തർക്കം, ഗാർഹിക പീഡനം, അബ്യുസ്, കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ എന്നിവ നേരിടുമ്പോൾ തന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന നിരവധി ക്ലയന്റുകളുടെ ജീവിതത്തെ അവർ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവരുടെ നിരവധി ക്ലയന്റുകളെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുന്നിലും പിടിച്ചുനിൽക്കാനും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുവാനും സ്വാധീനിച്ചു. ലതയുടെ നേട്ടങ്ങളും വിജയങ്ങളും അവരെ അനേകരുടെ യഥാർത്ഥ നേതാവും ഉപദേശകയും കരുത്തുറ്റ ശക്തിയും സ്വാധീനവും പ്രചോദനവും ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

∙ ജയന്ത് കാമിച്ചേരിൽ – പ്രവാസി മലയാള സാഹിത്യം

പെൻസിൽവാനിയായിലെ റീഡിംഗിൽ വസിക്കുന്ന പ്രവാസി സാഹിത്യകാരനായ ജയന്ത് കാമിച്ചേരിലിന് "ഒരു കുമരകം കാരന്റെ കുരുത്തംകെട്ട ലിഖിതങ്ങൾ" എന്ന പുസ്തകത്തിന് 2022 - ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു. “കുമരകത്ത് ഒരു പെസഹ” എന്ന പുസ്തകം 2019-ൽ അദ്ദേഹത്തെ ലാന അവാർഡിന് അർഹനാക്കി. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരാളം ലേഖനങ്ങളും കഥകളും അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ഗോപാല പിള്ള - കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ്

ഗോപാലപിള്ള ടെക്‌സാസിലും ഡിട്രോയിറ്റിലുമുള്ള പല സംഘടനകളുടെ പ്രസിഡന്റായും ബോർഡ് മെമ്പറായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും1995 മുതൽ വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിലിന്റെ സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റ്, ചെയർമാൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് സാമൂഹ്യ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഈ സംഘടനകളിലൂടെ സമൂഹ നന്മക്കായി പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ കേരള സമൂഹത്തോടും കേരളത്തിലെ അശരണരുടെ ഉന്നമനത്തിനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

1975 മുതൽ യുഎസ്എയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജിയിൽ വിജയകരമായ കരിയർ പിന്തുടരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, ജേർണലിസം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നിവയിൽ ബിരുദമുണ്ട്.

English Summary: Kerala Center has announced the award winners for 2023