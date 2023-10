ഹൂസ്റ്റണ്‍∙ എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും സ്വഭാവം മാറാവുന്ന ഒരു കടുവയുടെ പുറത്തായിരുന്നു ഹൗസ് സ്പീക്കര്‍ കെവിന്‍ മക്കാര്‍ത്തി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലൂള്ള തീവ്രവലത് അംഗങ്ങള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും മക്കാര്‍ത്തി കണ്ണിലെ കരടായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ 11 മാസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം അതു സംഭവിച്ചു. കടുവ 'കിടുവ'യെ പിടിച്ചു. മക്കാര്‍ത്തി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് തെറിച്ചു.



ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ 55-ാമത് സ്പീക്കര്‍ മക്കാര്‍ത്തിയെ സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയിലെ വിമതര്‍ തന്നെ പുറത്താക്കി. പല നിര്‍ണായക ഘട്ടങ്ങളിലും എതിരാളികളെ തുരത്തിയ മക്കാര്‍ത്തി പക്ഷേ ഒടുവില്‍ കീഴടങ്ങി. അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണം തടയാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രസിഡന്റിന് ശേഷം യുഎസിലെ ഏറ്റവും ശക്തനെന്ന പദവിയില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് താഴെയിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. യുഎസിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു പുറത്താക്കല്‍.

യാഥാസ്ഥിതിക 'യുവതുര്‍ക്കി' യായി രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് അത് മാന്യമല്ലാത്ത അവസാനമായിരുന്നു. തല്‍ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് യോജിക്കാത്ത അവസാനവുമായി. ഒരു നിയമനിര്‍മ്മാതാവ് എന്ന നിലയില്‍ അസ്ഥിരവും മേധാവിത്വം പുലര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

കോണ്‍ഗ്രസിലെ പലരെയും പോലെ, 2021 ജനുവരി 6 ലെ യുഎസ് ക്യാപ്പിറ്റൾ‌ കലാപത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ട്രംപിനെ ശകാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കാറ്റ് മാറുന്നത് മനസിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ട്രംപുമായി യോജിപ്പിലെത്താന്‍ ഫ്‌ളോറിഡയിലേക്ക് ഒരു പൊതു യാത്ര നടത്തി. അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീക്കര്‍ഷിപ്പ് അഭിലാഷങ്ങള്‍ക്ക് ട്രംപിന്റെ നിര്‍ണായക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

58 കാരനായ മക്കാര്‍ത്തിക്ക് താന്‍ ആഗ്രഹിച്ചത് ലഭിച്ചു. എന്നാല്‍ അധികാരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിടി പക്ഷേ പാര്‍ട്ടി അത്രകണ്ട് അനുവധിച്ചു നല്‍കിയില്ല. പാര്‍ട്ടിയിലെ കര്‍ക്കശക്കാര്‍ അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ വിജയിച്ചു. ഫലത്തില്‍ സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം വെറും കളിപ്പാവയായി മാറി.

∙ ഒത്തുതീര്‍പ്പ് പാരയായി

ദേശീയ കടത്തിന്റെ പരിധി ഉയര്‍ത്തുന്നിന് അംഗീകാരം നല്‍കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായി മെയ് മാസത്തില്‍ അദ്ദേഹം തുറന്ന പോരിലേക്ക് കടന്നു. എന്നിട്ടും യുഎസിന് വിനാശകരമായ കടബാധ്യത ഒഴിവാക്കാന്‍ അദ്ദേഹം 11-ാം മണിക്കൂര്‍ കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു. യാഥാസ്ഥിതികരുടെയും സദ്ഭരണത്തിന്റെയും വിജയമായി അദ്ദേഹം അതിനെ വാഴ്ത്തുമ്പോള്‍, ചെലവ് ചുരുക്കലില്‍ വളരെയധികം ഇളവുകള്‍ നല്‍കിയെന്ന ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം പാര്‍ട്ടി ലോ മേക്കര്‍മാരില്‍ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

ഡെമോക്രാറ്റുകളുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപഴകല്‍ തീവ്രവലതുപക്ഷത്തിന്റെ രോഷത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കാന്‍ മക്കാര്‍ത്തി കൂട്ടുനിന്നു എന്ന ആരോപണം ശക്തമാവുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ 31 ട്രില്യൻ ഡോളറിലധികം കടഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വന്‍തോതിലുള്ള ചെലവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലിനു വേണ്ടി വാദിച്ച കടുത്ത നിലപാടുകാരെയും ട്രംപിനെയും മക്കാര്‍ത്തിയുടെ നിലപാട് നിരായുധരാക്കി.

∙ തുടക്കം മുതല്‍ വേട്ടയാടപ്പെട്ടു

മക്കാര്‍ത്തി സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് 'ശുഭാപ്തിവിശ്വാസി' എന്നാണ്. എന്നാല്‍ ട്രംപിന്റെ കീഴില്‍ തഴച്ചുവളര്‍ന്ന റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത വലതുപക്ഷത്തെ വിശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ജനുവരിയില്‍ സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന് 15 റൗണ്ട് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു. ഇതും പുതിയ റെക്കോര്‍ഡ് ആയിരുന്നു. 20 തീവ്ര വലതുപക്ഷ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍മാരുടെ സംഘത്തിന് ഇളവുകള്‍ നല്‍കിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഒടുവില്‍ വിജയത്തിലേക്ക് കടന്നത്.

തീവ്രനിലപാടുകാര്‍ക്ക് വഴങ്ങി അവരെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റില്‍ ഇരുത്തിയത് മക്കാര്‍ത്തിയെ വേട്ടയാടാന്‍ വീണ്ടും വരുമെന്ന് അക്കാലത്തുതന്നെ വിശകലന വിദഗ്ധര്‍ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ആ ഇളവുകളില്‍ ഒന്ന് സ്പീക്കര്‍ക്കെതിരേ ഒരംഗം അസംതൃപ്തനാണെങ്കില്‍ പോലും വോട്ടെടുപ്പിന് വഴി തെളിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തില്‍ നിയമം മാറ്റുന്നതായിരുന്നു. ഫലത്തില്‍ അത് മക്കാര്‍ത്തിയുടെ തലയ്ക്കു മുകളില്‍ എപ്പോഴും തൂങ്ങിയാടുന്ന വാളായി മാറി.

ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തനും തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിന്റെ ഉയര്‍ന്നുവരുന്ന മുഖവുമായ ബാക്ക്‌ബെഞ്ചര്‍ മാറ്റ് ഗെയ്റ്റ്‌സ് ആ മാറ്റത്തില്‍ പിടിച്ചാണ് മക്കാര്‍ത്തിയെ പുറത്താക്കാനുള്ള വഴി തെളിച്ചത്. മക്കാര്‍ത്തിയുടെ കസേര ഒഴിയാനുള്ള പ്രമേയം ഫയല്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

∙ ഫണ്ട് റെയിസര്‍, മാന്‍ മാനേജര്‍

ഹൗസ് ബിസിനസിന്റെ അധ്യക്ഷനായ സ്പീക്കര്‍ വാഷിങ്‌ടണില്‍ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വ്യക്തയാണ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് ശേഷം പ്രസിഡന്റ് പദവിയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് മക്കാര്‍ത്തിയെ ഒന്നും തടയുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ചോദ്യം ഇതാണ്: അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്‍ട്ടിക്ക് അതിന്റെ ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങള്‍ മറികടന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനം കഴിയുമോ? അതോ അവര്‍ പുതുരക്തം തേടുമോ?

മക്കാര്‍ത്തി ലിബറല്‍ കലിഫോർണിയയിലെ ബേക്കേഴ്സ്ഫീല്‍ഡിന്റെ യാഥാസ്ഥിതിക എന്‍ക്ലേവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കൗമാരകാലം ഉള്‍പ്പെടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്ററും വാഷിങ്‌ടണിലെ യുഎസ് നിയമനിര്‍മ്മാതാവുമൊക്കെയായി അദ്ദേഹം തിളങ്ങി. ഒരു അഗ്‌നിശമന സേനാനിയുടെ മകനും കന്നുകാലി വളര്‍ത്തുന്നയാളുടെ ചെറുമകനുമായ മക്കാര്‍ത്തി ഒരു തൊഴിലാളിവര്‍ഗ കുടുംബത്തിലാണ് വളര്‍ന്നത്.

തന്റെ ഹൈസ്‌കൂള്‍ പ്രണയിനിയെ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ദമ്പതികള്‍ അവര്‍ വാങ്ങിയ ആദ്യത്തെ വീട്ടില്‍ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നത്. രണ്ടു കുട്ടികളെ വളര്‍ത്തി. 2006-ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മക്കാര്‍ത്തിക്ക് തന്റെ പേരില്‍ വലിയ നിയമനിര്‍മ്മാണ നേട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല, അവസാനത്തെ മൂന്ന് സ്പീക്കറുകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ഹൗസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനുമായിട്ടില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, വെള്ളിമുടിയുള്ള, കുറ്റമറ്റ രീതിയില്‍ വസ്ത്രം ധരിച്ച നിയമനിര്‍മ്മാതാവ് ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ നെറ്റ്വര്‍ക്കറാണ്. പാര്‍ട്ടിയുടെ ഫണ്ട് റെയിസര്‍ എന്ന വിശേഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചേരുന്നത്. അതോടൊപ്പം ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും എതിരാളികള്‍ പോലും പ്രശംസിക്കുന്നതാണ്.

